Valentino Rossi vuelve a subirse a la Yamaha y desata la nostalgia

El emblemático Festival de la Velocidad de Goodwood que se celebra anualmente en los jardines de Goodwood House West Sussex (Inglaterra) ha dejado una imagen que ha desatado la nostalgia entre los aficionados a MotoGP. El evento ha contado este 2026 con la presencia de uno de los grandes nombres del mundo del motor, Valentino Rossi, para competir en el Festival of Speed donde también estuvo el piloto de Fórmula 1, Lando Norris. Ambos acapararon los focos el viernes al aparecer juntos al balcón principal del edificio de Goodwood.

El italiano, además, ha tenido tiempo de revivir viejos tiempos y aparecer en Goodwood con la emblemática YZR-M1, la que pilotó en la temporada 2020 del Mundial de MotoGP, su última como piloto del equipo oficial de la fábrica de Iwata, antes de fichar por el satélite, el Petronas SRT en 2021, curso en el que anunció su retirada, poniendo el broche a 25 años de trayectoria, un total de nueve títulos mundiales, más de 400 carreras, 115 victorias, 235 podios y 65 poles.

Junto a Yamaha, Il Dottore conquistó cuatro de sus títulos mundiales, los de 2004, 2005, 2008 y 2009, cerrando así una de las épocas más exitosas de la fábrica nipona en el campeonato.

La instantánea fue posible gracias a una acción conjunta entre Yamaha y Monster Energy, el que fuera patrocinador del equipo durante la época del #46 y que continúa siéndolo actualmente para el equipo oficial de Yamaha de Fabio Quartararo y Alex Rins. Era la primera vez que el de Tavullia se subía a esa icónica moto y el sonido al dar gas atrajo todas las miradas.

"Eso es @ValeYellow46 de vuelta en la YZR-M1 por primera vez desde su retiro. Gracias a Monste rEnergy por hacer posible esta reunión, y al increíble público de Goodwood por recordarnos por qué el automovilismo es incomparable con cualquier otra cosa. Para siempre una leyenda. Siempre familia", apuntaba el emotivo mensaje que Yamaha le dedicó al emblemático #46.

"Estoy muy feliz y orgulloso de volver a Goodwood, ya que ha pasado algo más de diez años desde la última vez que estuve aquí. Siempre es un evento especial y un fin de semana muy único. Es bastante impresionante lo grande que se ha vuelto este evento, así que es genial estar aquí por todos los aficionados. Además, pilotar mi M1 siempre es fantástico, por lo que es genial volver a rodar de nuevo. Yamaha ha sido una parte enorme de mi vida, así que siempre es emocionante cuando nos reencontramos, y hacerlo con mi YZR-M1 de 2020 hace que la ocasión sea todavía más significativa", explicó Valentino, quien no había participado en el Festival desde la edición de 2015, cuando ya era piloto de Yamaha.