Valentino Rossi vuelve a subirse a una moto y dispara la nostalgia

Pasan los años y Valentino Rossi sigue siendo uno de los rostros más relevantes en el mundo de las dos ruedas. El piloto italiano, nueve veces campeón, se retiró de MotoGP a finales de 2021 pero sigue estrictamente vinculado con el mundo de las carreras al pasarse al mundo de las cuatro ruedas y competir en GT. Es poco habitual verle encima de una moto desde entonces, motivo por el que cada vez que sucede, la nostalgia invade a sus millones de fans alrededor del mundo.

'Il Dottore' aún sigue vinculado a MotoGP de varias maneras. Para empezar, posee su propio equipo en la categoría reina, liderado por su amigo Uccio Salucci y Pablo Nieto, que ejerce de 'team manager'. También posee su propia Academia de pilotos, de la que han salido otros rostros reconocidos como Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia (bicampeón en MotoGP) o su propio hermano, Luca Marini. Es habitual verle entrenando motocross y flat track con ellos en su propio Rancho, el que posee en su localidad natal, Tavullia.

El grupo cambió la arena por el asfalto el pasado fin de semana. Valentino y sus pupilos estuvieron rodando en el Misano World Circuit Marco Simoncelli para una jornada de trabajo en pista, previa al Gran Premio de Italia, que se celebra este fin de semana en Mugello. Y sorprendió a sus fans al reaparecer montado sobre una Yamaha R1 decorada con su característico amarillo fluor.

En la publicación compartida a través de sus redes sociales, se puede ver a Rossi rodando e intercambiando sensaciones con Bezzecchi, quien lidera el mundial de pilotos con 15 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo en Aprilia, Jorge Martín.

Pecco también estuvo presente

También rodó en pista Pecco Bagnaia, quien durante la pasada cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya se vio implicado en el grave accidente de Johann Zarco. Se marchó de allí con molestias en su muñeca derecha, pero su presencia en pista confirmó que todo ha quedado en un susto.

En el paso de 'GoFree', compartió una imagen sobre su Ducati Panigale V4S, con la que rodó muy rápido. El '63' marcó un registro de 1:34.70. La pasada temporada, Bezzecchi logró la pole en el trazado italiano con una vuelta de 1:30.134; por lo que Bagnaia rodó a cuatro segundos y medio de una MotoGP con una moto de serie. Nada mal para el piloto turinés.