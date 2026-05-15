Valentino Rossi, visita sorpresa en Barcelona... en el primer GP sin Marc Márquez

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge este fin de semana el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, la sexta cita de la temporada 2026. Se trata de un fin de semana importante para muchos pilotos, puesto que es su GP de casa, y también para los equipos, que el lunes se enfrentan a un test crucial. Ha sorprendido en uno de los garajes la presencia de un invitado inesperado: Valentino Rossi.

Mientras la realización del campeoanato mostraba la presencia de nombres destacados dentro del mundo del deporte, como el futbolista Marc Casadó o los jugadores del Barça de basket Tornike Shengelia y Joel Parra, también se mostraba el interior del Pertamina Enduro VR46. Y en él, se encontraba nada más y nada menos que su 'jefazo', el nueve veces campeón Valentino Rossi.

El piloto de Tavullia, carismático como pocos, se mostró sonriente ante las cámaras, en el box, junto al 'team manager' de su equipo, Pablo Nieto. Posteriormente fue captado en el vial del trazado catalán, observando a los dos pilotos de su equipo, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, junto a su mujer, Francesca Sofía Novello.

La realidad es que la caravana del piloto italiano ya había aparecido por la zona de descanso que los pilotos tienen en el paddock a lo largo de esta semana, por lo que se esperaba que en un momento o otro pudiese hacer una aparición en un trazado que le gusta y en el que acumula un total de nueve victorias y en el que ha protagonizado auténticas batallas como la que mantuvo con Jorge Lorenzo en 2009.

Su presencia coincide con la ausencia del que sea, posiblemente, el único piloto que puede mover las masas como a él y que da la casualidad que, además, es su 'archienemigo'. Marc Márquez no estará presente en el Circuit de Barcelona-Catalunya tras lesionarse el pasado fin de semana en Le Mans. El piloto catalán sufrió una caída que terminó en rotura del 5º metacarpiano del pie izquierdo.

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Pasó el pasado domingo para reparar esta lesión y retirar un tornillo que estaba causándole limitaciones a la hora de seguir avanzando en la recuperación de su hombro derecho. Por ese motivo, el catalán se ausentará durante el fin de semana, por lo que no se espera que ambos, que protagonizaron una gran polémica en Malasia en 2015, se crucen por el 'paddock' catalán.