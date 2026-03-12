Valentino Rossi, sobre la situación de Bagnaia en 2025: "Que Márquez llegara al box y fuera más rápido, psicológicamente no es fácil"

Una cena y siete leyendas. MotoGP reunió en una poco convencional reunión a siete de sus MotoGP Legends, entre ellas Valentino Rossi, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Giacomo Agostini, Casey Stoner, Freddie Spencer y Kevin Schwantz, además de Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, completaron la alineación de esta quedada en la que se recordaron y comentaron algunos de los grandes momentos de la historia del Mundial.

La temporada pasada, en el marco del Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini, MotoGP estrenó su Salón de la Fama con una gran ceremonia y hasta 17 pilotos formando parte de esta primera hornada, entre ellos dos españoles, Lorenzo y Pedrosa. Pocos meses después, la organización ha reunido a algunos de ellos para compartir experiencias.

El primero en aparecer en escena fue Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo, que dio una vuelta completa a la mesa para comprobar quiénes eran los ilustres invitados al evento. Hecha la comprobación, y con el resto ya compareciendo en la sala, el italiano se lanzó a una animada charla con Pedrosa, con quien mantuvo una buena relación durante su etapa como pilotos. "Esta es la que me falta a mi", bromeaba el catalán señalando a una de las medallas de campeón que se encontraban sobre la mesa. "¿Cuál fue el momento en el que estuviste más cerca (de ganar el Mundial de MotoGP?", le preguntaba el #46 dando paso a un largo repaso sobre los campeonatos desde 2010 a 2012.

"¿Cuál fue el momento en el que Márquez desactivó tu control de tracción?", le preguntaba Vale, afirmando que "deberías haber ganado ese año (2013)". Poco después se unía a la conversación Jorge Lorenzo, aportando su visión de esas temporadas para dilucidar en qué momento Pedrosa estuvo más cerca del título.

Sentados ya a la mesa, eran Ezpeleta y el propio Rossi los que tomaban el peso de conducir la conversación, repasando uno a uno los hitos de los ilustres invitados. 'Il Dottore demostró tener una gran memoria y cuestionó a sus compañeros de cena al respecto de los rivales de su época y sus carreras y de los diferentes episodios que marcaron sus campeonatos.

Entre los recuerdos no faltó el de esa temporada 2006 en la que el estadounidense Nicky Hayden se proclamó, contra pronóstico, campeón de MotoGP, después de varios contratiempos para Valentino, incluido ese toque con el español Toni Elías que acabó por decantar el Mundial.

Bezzecchi, la sorpresa

Más allá de tiempos pasados, las leyendas repasaron también la actualidad. Jorge Lorenzo cuestionó a Valentino sobre cuál de los pilotos veía más fuerte y este no tuvo dudas al apuntar a Marco Bezzecchi.

"A mi me ha sorprendido con la Aprilia, no pensaba que él, con la Aprilia, descendiendo de Ducati, por decirlo de alguna manera, pudiera hacerlo"... comentaba Pedrosa. "Él está muy concentrado, quiere ganar", afirmaba Rossi, que matizaba: "La Aprilia va un poco peor que la Ducati y vencer a Marc Márquez con una moto peor, es imposible".

"A Pecco no le gusta la moto?", cuestionaba Jorge Lorenzo. "¿Tú qué crees?", le decía Valentino. "Pienso que cuando Márquez llegó al box y fue más rápido, psicológicamente no es fácil", afirmó el italiano, antes de dar por finalizada la quedada.