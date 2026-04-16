Valentino Rossi recuerda un capítulo oscuro de su vida: "Me sentí un delincuente"

Hace ya cerca de cinco años desde el momento en el que Valentino Rossi decidió colgar el casco en MotoGP para pasarse al mundo de las cuatro ruedas, ese que comenzó explorando mucho antes de convertirse en el que muchos consideran el mejor piloto de la historia del motociclismo. Pese a haberse alejado parcialmente del 'paddock' del mundial de motociclismo, el italiano sigue acaparando la atención y es por eso que cada una de sus intervenciones se convierte en noticia. Y es que en las últimas horas, el piloto de Tavullia se ha sincerado sobre varios aspectos de su vida, como el juicio millonario que afrontó con Hacienda a finales de la década de los 2000.

El italiano se sinceró sobre varios aspectos de su trayectoria deportiva durante una charla con 'Tintoria', en la que explicó que se entrena en simuladores de cara a las carreras de resistencia y también abordó aquellos años en los que competía en la élite del motociclismo. Un deporte en el que, desgraciadamente, sufrió varias lesiones. "Cuanto mayor te haces, más miedo tienes. MotoGP es un deporte para valientes, para gente de 22 años. Con la edad, tienes que transformar ese 'miedo' y, con la experiencia, volver al mismo nivel usando lo aprendido a lo largo de tu carrera", comenzaba valorando.

Valentino Rossi en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde se despidió de su etapa como piloto de motociclismo profesional / Kai Försterling / EFE

Y es que, 'Il Dottore' apunta que el tiempo no perdona a nadie y el desgaste de las lesiones acaba pasando factura. "Hay que tener más cuidado; cuando te lesionas, nunca vuelves al 100%, vuelves al 97%. Cuando te recuperas, tienes cada vez menos ganas, intentas cometer menos errores. Yo fui cuidadoso y tuve suerte; me lesioné, pero no gravemente", comentaba durante la charla.

Rossi ganó nueve títulos mundiales antes de despedirse en 2021, y logró construir un legado que aún dura hoy día. Cualquier aficionado que se acerque actualmente a los circuitos, aún puede observar en las gradas la 'marea amarilla', llena de banderas del '46' por todos lados. "Sin duda, es un gran honor y una sensación increíble", valoraba sobre este aspecto el italiano. "Hubo victorias y buenos resultados, es cierto, pero luego pasó algo más con los aficionados que hizo que todo esto fuera especial. Superé los límites de ser un simple aficionado a las motos: incluso familias enteras veían mis carreras, desde abuelas hasta niños", apuntaba.

De héroe nacional a repudiado

Pero no todo fueron buenos momentos. Y es que Valentino protagonizó uno de los juicios más mediáticos con la Agencia Tributaria italiana por allá el año 2007. Hacienda le pidió una cantidad millonaria después de que el piloto se marchase a vivir a Londres y el organismo considerase que la residencia allí era ficticia y que realmente debía tributar en su país natal. Se le acusó entonces de haber evadido 60 millones de euros de impuestos entre 2001 y 2006.

Y de esta manera, el héroe nacional terminó convirtiéndose en uno de los rostros más atacados por la prensa. "Fue chocante, desde el principio por cómo pasó, de 0 a 100. Pasé de ser honorable a un delincuente", expresaba el hermano de Luca Marini. "Recuerdo el titular de la Gazzetta que decía 'Valentino nos debe 100 millones'. Fue un momento del que aprendí mucho, y estoy contento de cómo lo resolví. Quería volver a Italia pero estaba atrapado en una situación difícil. Para muchas personas era mejor si me hubiera quedado en Inglaterra, les habría convenido", sentenciaba.