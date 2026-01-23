Valentino Rossi y su padre, enzarzados en una batalla legal por 200.000 euros: "Me engañó y firmé como un estúpido"

Problemas en la familia Rossi. El expiloto de MotoGP, Valentino Rossi, se encuentra en plena disputa con su padre, Graziano, por unos conflictos familiares que ya son de dominio público.

El origen de la discusión parece estar en la nueva mujer del patriarca de la familia, Ambra Arpino, denunciada por el propio Valentino por un supuesto fraude con la fortuna de su progenitor. El #46 considera que la pareja de Graziano se está aprovechando de una persona que no cuenta con todas sus capacidades, aunque la Fiscalia no parece tenerlo tan claro y pidió hace unos días el sobreseimiento del caso.

"La audiencia probatoria que realizó mi colega, solicitando la opinión de varios peritos, confirmó que Graziano Rossi es competente y, por lo tanto, capaz de administrarse a sí mismo y su patrimonio", afirmó Marco Mescolini, fiscal de Pesaro, en declaraciones que recoge 'La Gazzetta dello Sport'.

En ese patrimonio se encuentran los 200.000 euros que según Valentino, Ambra estafó a su padre aprovechándose de su precario estado de salud. "Cuando Ambra y yo tuvimos la oportunidad de decir que pensábamos casarnos, un velo de miedo y sospecha se cernió sobre mi familia, porque pensaban que si Ambra se casaba conmigo, ya no recibirían su parte de la herencia", explicó Graziano en una entrevista al programa italiano "Dentro la notizia", de 'Canale 5'.

Un conflicto de largo recorrido

La raíz del asunto viene de lejos, cuando en 2024 Valentino solicitó y obtuvo autorización del Tribunal de Pesaro para ser nombrado administrador de la manutención de su padre. 'Il Dottore' consideró que Graziano no era capaz por sí solo de hacerse cargo de sus asuntos y los peritos judiciales le dieron la razón tras realizar el peritaje en el que se le diagnosticó principio de Alzheimer.

Valentino y padre, Graziano / EFE

"Cuando Valentino me asignó un administrador de apoyo, lo hizo con una trampa, porque vino a mi casa con dos de sus colaboradores, el abogado y el contable. Me dijeron que firmara, que todo el mundo tenía un administrador de apoyo y yo, como un gran estúpido, firmé", afirma ahora Graziano al respecto en el citado programa. "Él quiere mi dinero porque tiene que mantener a una serie de parientes a los que les debe algo de dinero. Y ni se le ocurre sacar el dinero de su propio bolsillo", asegura Graziano.

En 2025 Graziano pidió que se revocara el nombramiento de su administrador pero su solicitud fue denegada por lo que decidó poner una demanda civil que sí fue aceptada por el Tribunal de Pesaro al considerarlo una persona con "plena capacidad de comprensión y decisión".

Valentino no recurrió esa decisión pero denunció a la que es la tercera mujer de su padre por retirar de forma sospechosa algo más de 200.000 euros durante el período en el que él fue administrador de su padre.

El asunto se encuentra en manos de la justicia, que deberá decidir quién tiene razón en este asunto.