Valentino Rossi: "Me gustaría repetir el Gran Premio de Valencia de 2006"

La retirada de Valentino Rossi de MotoGP llegó en 2021 tras completar varios años en la categoría reina. El expiloto italiano cuenta con nueve títulos, pero algunos momentos se quedaron como tareas pendientes para él. Rossi expresó en una entrevista a 'SportWeek' ('La Gazzetta dello Sport') su arrepentimiento por la caída que le hizo perder el campeonato de 2015.

La rivalidad con Márquez

Esa temporada, Valentino se encontró con dos fuertes contrincantes en la temporada 2015: Marc Márquez y Jorge Lorenzo. Los encuentros en pista con Marc no jugaron a su favor en la lucha por el campeonato. La rivalidad en la pista entre Márquez y Rossi acabaron trasladándose a polémicas constantes en el 'paddock' y en el ambiente mediático. Además, los consistentes resultados en cabeza de carrera de Lorenzo le alejaron del título.

Aquel mundial fue el quinto y el último para Lorenzo en el Gran Premio de Valencia, pero podría haber sido el décimo para Rossi. Para el de Tavullia, la temporada todavía sigue presente en sus recuerdos: "Las últimas carreras del Mundial 2015 (Sepang y Valencia) son el mayor arrepentimiento de mi carrera. Ese título podía ganarlo".

El error de Valencia 2006

El Gran Premio de Valencia de la temporada 2006, también resultó un punto de inflexión para el piloto italiano. Esa temporada, Valentino llegó a la última carrera con ocho puntos de ventaja sobre su rival, Nicky Hayden. Los puntos de ventaja y la 'pole position' le colocaron como favorito para alzarse con el triunfo, pero la caída en las primeras vueltas de la carrera cambió el resultado: "Me gustaría repetir el Gran Premio de Valencia de 2006, cuando me caí y perdí el Mundial. Me gustaría volver a hacerlo porque podía, debía salir de otra manera".

Noticias relacionadas Toprak Razgatlioglu da el salto a MotoGP junto a Yamaha

La despedida de MotoGP

Aunque Valentino ya no se encuentre entre la parrilla como piloto de MotoGP, 'Il Dottore' sigue manteniéndose en las competiciones de automovilismo. Encontrando una manera más tranquila de mantenerse en la competición. Durante las 24 Horas de Le Mans, el italiano reconoció su cambio de mentalidad. "La MotoGP para mí era la razón de mi vida y a veces era difícil gestionar la presión. Aquí puedo decir que me divierto más" esas fueron las palabras de Rossi recogidas por 'todocircuito'. Los errores que le hicieron perder esos dos títulos no taparon el talento que llevaron a Valentino Rossi a ser una de las grandes leyendas de MotoGP.