Valentino Rossi, expiloto y jefe del VR46, sobre las tres salidas en Catalunya: "No es que tengas tanta elección"

Valentino Rossi fue uno de los grandes protagonistas del pasado Gran Premio de Catalunya. El expiloto italiano se presentó por sorpresa el viernes para seguir de cerca la evolución de su equipo. el Pertamina Enduro VR46, y vivió también desde primera fila los diferentes accidentes del fin de semana.

Valentino no se limitó a acompañar a sus pilotos en el box, sino que se le pudo ver durante las carreras por el vial, para ver la actividad desde una posición privilegiada. Desde ahí precisamente pudo ver los graves accidentes que sufrieron Àlex Márquez y Johann Zarco y también la victoria de uno de sus pilotos, Fabio Di Giannantonio. "Madre mía, qué miedo, fue duro. Ha sido algo feo. Estaba ahí y lo he visto. DiGia podría haberse hecho daño también, pero fue un dragón, un animal, estuvo verdaderamente fuerte al volver", apuntó el #46 en declaraciones a Sky Sport después de la carrera.

Para el capo del VR46, Di Giannantonio "hizo una carrera realmente increíble, era rapidísimo, hizo todos los adelantamientos como debía, no ha cometido ningún error y en las últimas dos vueltas, tenía u 8 décimas de ritmo más fuerte que los demás". "Para mí, hasta hubiera sido capaz de rodar en 1:40.0 si la carrera hubiera durado 35 vueltas", afirmó, reconociendo estar emocionado con el trabajo.

Respecto a la grave caída de Àlex Márquez en los primeros compases de la carrera, Valentino apuntó que "por suerte, fue bien, porque ahí, en esa recta, es estrecho. Por suerte, Àlex Márquez logró no dar en el muro con un ángulo malo, al caerse. Espero que esté bien".

¿Seguir o parar?

Valentino fue cuestionado también sobre el debate del fin de semana alrededor de la seguridad en el Circuit y la decisión de dar hasta tres veces la salida en la carrera de MotoGP. "Al final, no es que tengas tanta elección, no es que puedas llegar al box y decir: ‘Tengo miedo, no corro más, me vuelvo a casa’”, afirmaba, acompañando sus palabras con una sonrisa que restaba tensión a lo sucedido.

Las impactantes imágenes del durísimo accidente de Àlex Márquez en el GP de Catalunya / Dani Barbeito

"Quizas habrías que hacerlo", reconocía, mientras el periodista le recordaba como Niki Lauda tomó en su día esa decisión durante su carrera en la F1. "Es la fuerza de la desesperación. Luego, te subes a la moto, las sensaciones son buenas y tiras...”, concluyó.