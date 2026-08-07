Valentín Perrone doblega a Scott Ogden en el último suspiro

El hispano-argentino Valentín Perrone (KTM) ha doblegado al británico Scott Ogden (KTM), que quería ser profeta en su tierra, en el último suspiro de la práctica oficial del Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3, que se ha disputado en Silverstone.

Perrone marcó un mejor tiempo de 2:09.568, apenas 10 milésimas de segundo más rápido que Ogden, con el líder del Mundial, el español Máximo Quiles (KTM), en la séptima plaza a 270 milésimas de segundo de distancia.

De manera sorprendente, el primer líder de la práctica oficial fue el indonesio Veda Pratama, quien en su segunda vuelta rodó en 2:10.352, pronto superado por un trío de españoles con David Almansa, el más rápido en los libres matinales, al frente de ellos y secundado por Brian Uriarte (KTM) y Máximo Quiles.

Apenas una vuelta más tarde, en la tercera, Uriarte bajó al segundo 'nueve' al rodar en 2:09.668, con un grupo en el que estaban Almansa, Quiles y el compañero de este, el hispano-argentino Marco Morelli (KTM).

Los grupos numerosos de pilotos fueron una constante a lo largo de la primera parte de la práctica oficial, con muchos buscando los 'rebufos' de sus rivales para intentar mejorar sus registros y con David Almansa como una de las mejores referencias para todos ellos.

Mientras los pilotos seguían a David Almansa, quien comandó la tabla de tiempos fue el joven Brian Uriarte, con un registro a apenas medio segundo del récord absoluto de la categoría, que mantiene Álvaro Carpe desde 2025 con 2:09.104.

No hubo muchos más movimientos en esos minutos de la práctica oficial, en la que todos los pilotos intentaron conseguir la mejor puesta a punto de sus motos a la espera de protagonizar el 'time attack' definitivo, en el que todo podía cambiar.

En ese último intento de rebajar los tiempos, a menos de siete minutos para el final, hubo algunos pilotos que se lo tomaron con calma, esperando una buena 'rueda' que seguir para intentar batir el registro de Brian Uriarte que todavía campeaba al frente de la tabla de tiempos (2:09.668).

Y la realidad es que, salvo Máximo Quiles y algún piloto más, todos los pilotos de Moto3 salieron al unísono en esos minutos finales, con la mala suerte para algunos, como el gaditano David González, natural de la localidad de Medina Sidonia y sustituto del lesionado David Muñoz, que se salió al principio del circuito y tuvo sus más y sus menos para regresar a la pista, en una zona con la zona de frenada de grava muy profunda.

David Almansa era una de las mejores referencias y también el primero en marcar parciales de vuelta rápida en el primer y tercer sector, que no le permitieron mejorar su tiempo personal (2:09.831).

Mientras, Adrián Cruces (KTM), que iba tras su estela, sí lo logró para ascender hasta el quinto puesto, luego sexto al ser superado por el irlandés Casey O´Gorman (Honda) que se puso segundo, a 83 milésimas de segundo de Uriarte.

Ya con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta el británico Scott Ogden (KTM) quiso ser profeta en su tierra y desbancó de la primera plaza, por apenas 90 milésimas de segundo, a Brian Uriarte, al rodar en 2:09.568, pero le duró poco la alegría al británico.

Por detrás y en esa misma última vuelta, el hispano-argentino Valentín Perrone batió el registro de Ogden por apenas 10 milésimas de segundo (2:09.568), con Veda Pratama en la tercera posición, por delante de Brian Uriarte, Casey O'Gorman, David Almansa, Máximo Quiles, Álvaro Carpe, Adrián Cruces, Joel Esteban, Eddie O'Shea, Marco Morelli, Adrián Fernández y Ryusei Yamanaka, que son los que entran en la segunda clasificación.

En la primera se quedan pilotos como los italianos Matteo Bertelle y Guido Pini, el finlandés Rico Salmela, el australiano Joel Kelso, el malasio Hakim Danish o el español Jesús Ríos, entre otros.