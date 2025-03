Valencia renueva con MotoGP hasta 2031

La Generalitat Valenciana y Dorna, la empresa promotora del Mundial de Motociclismo, han anunciado este martes un acuerdo de renovación del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, que seguirá disputándose en el circuito Ricardo Tormo de Cheste hasta 2031.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el consejero delegado de Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha sellado la continuidad de la prueba valenciana, una de las cinco que se celebran actualmente en la penísula ibérica, tras varios meses de negociaciones.

Ambos han visitado las obras que han sido necesarias para reacondicionar la instalación tras los desperfectos que causó la DANA en el trazado y sus accesos el pasado 29 de octubre y que obligaron a trasladar al Circuit de Barcelona-Catalunya la celebración del Gran Premio que debía haber clausurado el Mundial 2024.

Precisamente el éxito de aquel gran premio solidario disputado en Montmeló aceleró las negociaciones del Circuit de Barcelona con Dorna y la renovación del GP de Catalunya se anunció el pasado mes de febrero. El acuerdo se extenderá , al igual que el de Valencia, hasta 2031.

Carmelo Ezpeleta recordó entonces que muy posiblemente, a partir de 2027, algunos de los cinco eventos organizados en la península no tendrán espacio en el futuro calendario. Tras los acuerdos firmados con Valencia y Barcelona, los que están en riesgo son Portimao y MotorLand Aragón, puesto que la continuidad de Jerez no está en duda.

"Tenemos un acuerdo con los equipos y con la FIM de no hacer más de 22 grandes premios por temporada, entre otras cosas porque respecto a la F1, nuestros pilotos se lesionan más. Los últimos años hemos podido mantener las carreras en España, pero no podemos mantener esa concentración en un territorio a largo plazo. Nos hemos dado cuenta de que es complicado afrontar las rotaciones. En principio no nos la planteamos, aunque dependerá del interés. La realidad ahora mismo es que tenemos 28 peticiones de gran premio y solo podemos hacer 22, así que de cara a 2027 y en adelante habrá que reducir a dos o tres las actuales pruebas en la península", advirtió el patrón del Mundial.