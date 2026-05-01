El vacile de Pecco Bagnaia a Marc Márquez: "Cómo te gusta hacer ruido..."

La parrilla de MotoGP afrontó el pasado fin de semana la primera de las cuatro citas en suelo español. Jerez fue testigo de la magistral victoria de Álex Márquez, quien conseguía frenar Marco Bezzecchi y Aprilia, ganadores en las últimas cinco citas. Mientras, en el Ducati Lenovo siguen con una negativa racha de nueve carreras sin ninguno de sus dos pilotos en el podio un domingo. Sí pudo ganar al Sprint el sábado Marc Márquez. Pero la realidad es que el domingo terminó con un 0 en el casillero tras irse al suelo mientras que Pecco Bagnaia tuvo que abandonar por problemas en su Desmosedici GP26.

En medio de todo este contexto, Ducati ha sacado a relucir un nuevo capítulo de su serie en YouTube 'Inside Ducati', en el que se muestran varios episodios que se han desarrollado a lo largo del fin de semana en el box rojo. Entre ellos, la visita del exjefe de equipo de Red Bull en Fórmula 1, Christian Horner, al box del equipo oficial de Borgo Panigale.

El fin de semana tuvo un poco de todo para el equipo oficial. Mientras que el domingo terminó con una suma total de 0 puntos, el sábado fue todo lo contrario. Marc Márquez tiró de épica para llevarse la victoria al sprint tras una caída antes de entrar al box a por la moto en mojado y Bagnaia le siguió en la segunda plaza. Una situación que llevó a la euforia máxima a los dirigentes del equipo, como Davide Tardozzi, que corrió a abrazar a sus pilotos.

En medio de toda esta emoción sorprendió en particular una escena. Ambos comentaban lo largo que se les había hecho el parón meintras Marc, pícao, comentó que había estado en Japón. El de Cervera compartió semanas antes una foto en el aeropuerto de Haneda, alimentando las especulaciones de que tal vez había ido a visitar su anterior fábrica, Honda, en medio de la locura del mercado de fichajes para 2027. Pero en realidad, había asistido a un evento de su sponsor de cascos, Shoei.

"Lo vi. Cómo te gusta hacer ruido...", decía Bagnaia. "Pero fue durante una hora. Me hizo reír mucho", decía el '93'. "Me gusta. ¿Si no de qué van a hablar en los pódcast y en las redes sociales?", bromeaba el de Cervera. "Exactamente. Vaya lío que montaste", sentenciaba el turinés.