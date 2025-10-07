El vacile de Àlex Márquez a Fermín Aldeguer por su nivel de inglés: "¿Qué te pasa a ti?"

Fermín Aldeguer firmó un fin de semana brillante en Indonesia. El murciano consiguió la tercera plaza en la lucha por la pole del sábado, repitió posición en la sprint y el domingo se convirtió en el segundo piloto más joven de la historia en subirse al cajón más alto del podio, con 20 años y 183 días.

Tras el fin de semana, el muciano se mostró muy feliz por haber logrado la victoria. "Ha sido a lo grande, como me gusta a mí", empezó explicando tras la carrera, en unas declaraciones recogidas por Motorsport. "Ya en Moto2, me gustaba salir, tener las cosas claras y tirar. Directamente, ya he empezado a rodar en 1:30 bajo y medio, me encontraba muy cómodo en ese ritmo. Así que nada, ha sido una carrera increíble", expresaba.

En más de una ocasión, el piloto de Gresini ha explicado a los medios de comunicación sus métodos para no desconcentrarse durante las carreras: cantar bajo el casco. Sin embargo, cambió de truco el pasado fin de semana durante la carrera que ganó y en la que se impuso a Pedro Acosta por cerca de siete segundos.

Ante el micrófono de Izaskun Ruiz, de DAZN, reconoció haber estado practicando su inglés para así poder atender a la prensa internacional cuando le preguntasen en rueda de prensa. Y es que, según revelaba, tiene grandes dificultades aún a la hora de poder explicar sus sensaciones en inglés.

El inglés, como que no

Sin embargo, ese ensayo sobre la moto no sirvió de mucho. Durante la rueda de prensa, en la que compartió protagonismo con Acosta y su compañero, Àlex Márquez (3º), demostró dificultades para responder a algunas preguntas. Algo que provocó un vacile del piloto de Cervera y que terminó siendo uno de los momentos más divertidos del fin de semana.

"Has sido elegido piloto del día. Felicidades", le decía un periodista. "Gracias, muchas gracias. Me gustan este tipo de cosas", contestaba Aldeguer en inglés, sin saber qué decir mientras, al lado, Álex Márquez no podía evitar estallar en carcajadas.

"No sé ni lo que he dicho. ¿Qué quieres que le diga?", le comentaba Aldeguer a Márquez, con una risa nerviosa. "Le tienes que decir '¿Qué quieres que te diga? Acho", bromeaba el catalán.

Ante las carcajadas de Àlex, Fermín terminaba por estallar. "¿Qué te pasa a ti, gilipollas? Acho tío". "Que no sabes cómo acabar las frases en inglés, me hace gracia. This... This... This...", bromeaba el menor de los Márquez.