Uriarte firma su primera victoria en una jornada redonda para el Red Bull KTM Ajo

Como Marc Márquez en Mugello 2010, el rookie Brian Uriarte conquistó su primera victoria en el Mundial en el trazado italiano. El joven piloto del Red Bull KTM Ajo se impuso en un final complicado, con muchos aspirantes, en una estrategia más propia de un veterano. Esperó su momento, adelantó en el momento justo y firmó su primer éxito en Moto3. La alegría fue completa en el equipo con la segunda posición de su compañero, Álvaro Carpe, en un podio que completó Hakim Danish.

El líder del Mundial, Máximo Quiles, tuvo que conformarse con la undécima posición y solo cinco puntos a su casillero personal.

La carrera de la categoría pequeña arrancó con una importante baja, la del 'poleman' David Almansa, ausente por amigdalitis. La baja dejaba a Hakim Danish como el mejor clasificado y no desaprovechó la ocasión para mantener la posición en las primeras curvas. No le duró demasiado y antes de afrontar las arrabbiatas ya era Joel Kelso el que comandaba el grupo.

Por su parte, el líder de Moto 3, Máximo Quiles, intentaba remontar desde una posición muy retrasada (14ª) aunque con opciones con un grupo muy compactado tras las primeras vueltas.

Con muchos pilotos en liza, las siguientes vueltas dieron paso a un sinfín de pasadas y repasadas, sin un líder claro y con Quiles metido ya en la zona alta de la tabla. David Muñoz, Álvaro Carpe, Joel Estaba y Adrián Fernández, entre otros, pugnaban con el del Team Aspar por las posiciones de privilegio en una carrera limpia sin apenas caídas, más allá de la del finlandés Rico Salmela.

Con esa dinámica se llegó al tramo final de la carrera, con un nutrido grupo de aspirantes aunque algo más estirado. A dos para el final se hizo un pequeño corte de cinco pilotos con Adrián Fernández liderando con unos metros de distancia respecto al resto de rivales.

Río revuelto

En la batalla estuvo a punto de irse al suelo Quiles, que perdía opciones mientras se entraba en una vuelta final con, de nuevo, un gran grupo. En ese río revuelto, el que sacó provecho fue el debutante Brian Uriarte que, en una maniobra arriesgada, adelantó a Fernández y con tierra libre de por medio cruzó primero la bandera a cuadros.

La alegría fue completa en el Red Bull KTM Ajo con la segunda posición de Álvaro Carpe, que entró quinto a la última curva y superó de una tacada a tres rivales.

Hakim Danish ocupó finalmente una codiciada tercera posición para convertirse en el primer malasio en subir al podio en diez años.