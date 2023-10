Unanimidad entre los pilotos tras la cancelación: "Era lo correcto"

Jorge Martín, Marc Márquez o Pecco Bagnaia, entre otros, han señalado que suspender la carrera era la "mejor opción"

La organización del Gran Premio de Australia, que se ha disputado este fin de semana en un alterado, climatológicamente hablando, circuito de Phillip Island ha decidido suspender hoy la carrera al ‘sprint’ por culpa del tiempo desastroso que está padeciendo el precioso trazado junto al mar de la isla cercana a Melbourne.

Una decisión que fue aceptada y entendida por los pilotos que mostraron su total conformidad con la dirección de carrera. El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), quinto el Gran Premio de Australia de MotoGP disputado el sábado, tras una mala elección de neumático trasero, coincidió en asegurar que "la cancelación era lo correcto", en relación a la anulación de la carrera "sprint" por las adversas condiciones atmosféricas.

"Hemos visto que había mucho, mucho viento y si bien en el 'warm up' había ido bien y creo que hubiera hecho una buena carrera en mojado, era lo más lógico parar la carrera y pensar ya en Tailandia", explicó Martín.

En la misma línea, Marc Márquez apuntó que "desafortunadamente hoy no hemos podido correr debido a las condiciones atmosféricas y la organización acertó al decidir ayer cambiar la carrera larga, la principal, al sábado".

"Ayer se pudo disputar en condiciones normales, mientras que hoy las previsiones era mucho peores y aunque el 'warm up' se pudo hacer de una manera aceptable, luego las condiciones del viento empeoraron notablemente, mucho más fuerte de intensidad y con estas motos con toda la aerodinámica de que disponen podía ser mucho más peligroso", aseuró.

Bagnaia lamentó la "oportunidad perdida"

Otro de los que se pronunció sobre la cancelación fue Pecco Bagnaia, quien tachó de "oportunidad perdida" el hecho de no poder disputar la carrera al sprint. "Esta mañana en el 'warm up' he tenido problemas, aunque hemos encontrado soluciones pensando en la carrera y estaba preparado para pelear por las posiciones de cabeza, era una ocasión para o bien ganar puntos, o perder, pero era optimista para el sprint", aseguró el líder del mundial de MotoGP.

"En cualquier caso, la situación por la mañana estaba bien para correr, quizás un pelín en el límite, pero bien; después, durante Moto3 ha empezado a empeorar, y sólo han terminado la carrera diecinueve pilotos, y en Moto2, en diez vueltas hemos visto diez caídas, y Celestino -Vietti-, que ha sido el último en caer, lo ha hecho por culpa del viento: en la primera frenada le ha sacado", explicó "Pecco Bagnaia.