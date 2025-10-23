Ultimátum de Fabio Quartararo a Yamaha: "Ya he esperado demasiado"

A estas alturas del curso, hay quien ya piensa en lo mucho que echará de menos su moto cuando termine la temporada y quien no ve la hora para bajarse de ella. El segundo caso es, probablemente, el de Fabio Quartararo. El piloto de Yamaha vuelve a sumar otra temporada complicada a lomos de la YZR-M1 y, si bien siempre se ha mostrado comprensivo con la marca nipona, ahora ha dejado claro que empieza a desesperarse.

Tras el fin de semana en Phillip Island, el piloto francés se mostró resignado. La temporada se le está haciendo muy larga, por lo que no ve el momento de parar y poder hacer un 'reset'. "Necesito desconectar de las carreras", explicó. "Quiero olvidar lo que pasará en Sepang la próxima semana y centrarme en mí", aseguró al término del Gran Premio de Australia, en unas declaraciones recogidas por Motorsport.

Tras cuatro días de descanso, el mundial ha aterrizado ahora en Sepang (Malasia), uno de los trazados más exigentes del campeonato tanto a nivel técnico como físico. Las altas temperaturas y la humedad provocan que los pilotos terminen las carreras casi tan exhaustos como lo hacen los neumáticos. Estos últimos son un factor clave a la hora de afrontar el fin de semana en tierras malasias.

En la previa al GP, Quartararo dejó caer que si no hay mejoras en su moto, terminará haciendo las maletas y marchándose a otro equipo en 2027, temporada en la que prácticamente todos los pilotos de la parrilla terminan contrato. Sin una sola victoria desde 2022 (la última en el GP de Alemania de 2022) y tras un 2025 de tímidos avances, el 'Diablo' tiene puestas sus esperanzas en el prototipo con motor V4... aunque tampoco es que terminase de convencerle en el test de Misano del pasado septiembre.

Los test de pretemporada, cruciales

En el foco queda ahora el test de pretemporada en Valencia, programados para el próximo 18 de noviembre. "En Valencia necesito sentir que la moto sea capaz de estar entre las tres primeras posiciones en cada sesión, en cada sprint y en cada carrera", dijo durante una entrevista a Motorsport. "Ya he esperado demasiado; necesito una moto ganadora", expresó.

La fecha límite, asegura, serán los test de Sepang, antes del inicio de la temporada 2026. "Está claro que la moto no estará del todo lista, por eso será clave la moto que llegue a Sepang, porque esa sí será la que comenzará prácticamente el campeonato", dijo durante la entrevista citada.

Quartararo, desolado después de experimentar un fallo en su Yamaha en Silverstone y perder la victoria / EFE

De esta manera, explicó que será "fundamental" tener lo que espera para los test de Sepang. "Yamaha está trabajando duro con el V4, pero mi objetivo principal es luchar, y si no tengo la moto para hacerlo, por supuesto, me moveré", sentenció, dejando claro que no dudará en marcharse a otra marca.

Resultados discretos

A lo largo de la temporada, la Yamaha ha demostrado ser rápida en una vuelta, prueba de ello son las cinco poles que ha logrado el francés este curso. 'El Diablo', noveno clasificado, se subió al podio en la carrera larga de Jerez y a punto estuvo en Alemania y Catalunya (en ambas citas sí lo hizo el sábado, al sprint). Estuvo cerca de la victoria en Silverstone, cuando iba líder destacado, pero tuvo que abandonar a consecuencia de un fallo del sistema de regulación de altura trasero.

La temporada ha sido más discreta aún para sus compañeros de marca, Jack Miller, Alex Rins y Miguel Oliveira, decimoctavo, decimonoveno y duodécimo en la clasificación del mundial, respectivamente. Y mientras Honda ha sabido revertir su delicada situación, Yamaha sigue en problemas.