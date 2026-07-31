Las últimas incógnitas en la parrilla de MotoGP para 2027

El parón estival del Mundial de MotoGP ha traído consigo también una pequeña tregua en cuanto al mercado se refiere. Después de una cascada de anuncios oficiales, apenas quedan unos pocos manillares por definir de cara a una temporada 2027 que presentará una parrilla radicalmente diferente.

Cuando estamos a mitad de temporada, de los once equipos actuales de la categoría reina, solo hay tres que no han comunicado de forma oficial su formación: el VR46 (Ducati), el Tech3 (KTM) y el TrackHouse (Aprilia).

Por otro lado, otras tres escuderías tienen confirmado a una solo de sus dos pilotos. Fabio Quartararo, en el HRC; Johann Zarco en el caso del LCR y Razgatlıoğlu en el Pramac siguen a la espera de conocer quién será su nuevo compañero.

Parrilla MotoGP 2027 / MotoGP

La casa del ala dorada anunció recientemente la llegada de Fabio Quartararo al equipo de fábrica y la incorporación de David Alonso a Honda Racing Corporation, aunque sin especificar qué puesto ocupará en su salto de Moto 2 a la categoría reina.

Honda tiene por tanto dos fichas sueltas, el propio Alonso y el brasileño Diogo Moreira, que actualmente piloto para el LCR y que podría dar el salto al equipo de fábrica.

En el caso del Pramac, Toprak Razgatlıoğlu continuará en el equipo aunque se desconoce quién será su compañero. Actualmente es el australiano Jack Miller el dueño de la otra moto del equipo satélite de Yamaha, aunque probablemente esta sea su última temporada en la categoría reina.

Toprak Razgatlıoğlu , durante una carrera / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Su lugar lo ocupará el español Izan Guevara, aunque su fichaje no se ha hecho oficial por el momento.

Aldeguer espera compañero

La escuadra de Valentino Rossi es otra de las que mantiene las incógnitas, al menos en uno de los casos. Es vox populi que Fermín Aldeguer ocupará una de las dos motos. Gresini ya anunció su nueva dupla, con Joan Mir y Dani Holgado y se prevé que próximamente se haga oficial la llegada del murciano al VR46.

Otra cosa es quién le acompañará. Se han barajado varias opciones aunque parece que la más clara es la de Nicolò Bulega, actualmente líder del campeonato de Superbikes, que se convertiría en el único representante italiano de Ducati en MotoGP.

Terremoto en KTM

Más conflictos se vienen en el Tech3. El equipo contaba con Maverick Viñales aunque la idea de este pasaba por ascender al equipo de fábrica pero este confirmó a Àlex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Al de Roses no le gustó esta decisión por lo que, si nada lo remedia, se marchará de la estructura.

Maverick Viñales, cerca de marcharse de MotoGP / Tech3 Racing

El otro piloto en liza es Brad Binder, un emblema de la marca austríaca, aunque parece que en su caso tampoco seguirá vinculado. Sin plaza en el equipo de fábrica, los rumores más recientes lo sitúan en el Mundial de Superbikes, como compañero de Miguel Oliveira en BMW.

Enea Bastianini, actual compañero de Viñales, tampoco tiene confirmada su continuidad mientras que gana fuerza el nombre de Luca Marini, que parece haberse quedado fuera del Honda HRC.

El movimiento es más que factible teniendo en cuenta que los rumores sitúan a Bastianini en la órbita del TrackHouse junto a Raúl Fernández. El madrileño está firmando una gran temporada reavivando el interés del equipo satélite de Aprilia que no parecía contar con él hace tan solo unos meses. La renovación es prácticamente un hecho, a falta de confirmaicón oficial.