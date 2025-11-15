La última de Pecco Bagnaia: se queda sin gasolina

Suma y sigue la lista de momentos para olvidar de Pecco Bagnaia esta temporada. El fin de semana se antojaba ya difícil para el bicampeón de MotoGP desde la jornada del viernes. En la sesión matutina, terminó vigésimoprimero, y en la Práctica de la tarde no fue capaz de pasar de la 14ª plaza, algo que lo condenó a pasar por Q1 por sexta vez en las últimas once citas.

Parecía que las sensaciones del turinés mejoraban en la FP2 del sábado, a primera hora de la mañana. Se llevó el segundo mejor registro, quedándose a 0.099 de Ai Ogura. Pero la realidad fue muy distinta minutos después, durante su pase por Q1.

Partía como uno de los favoritos para pasar a la sesión definitiva el italiano. Pero lejos de la realidad, terminará saliendo 16º mañana después de tener un fallo en su moto a falta de escasos minutos para la bandera a cuadros. Volvía al box completamente enfadado el italiano, cerrando la puerta trasera de un portazo y dejando atrás el cámara que iba tras él.

Al entrar al box, las caras de circunstancia de los mecánicos, ingenieros y pesos pesados de la marca como Gigi Dall’Igna reflejaban el nivel de tensión que existía en el Ducati Lenovo. Los gestos de sus manos daban a entender que el problema había sido que se había quedado sin gasolina. Un nuevo fallo en la Desmosedici GP25 que le impedirá salir desde una buena posición de cara a las dos carreras del fin de semana y que recuerda a las otras veces que Pecco no ha podido lograr buenos resultados a causa de un fallo técnico.

Muchos problemas en su moto

Ya sucedió durante la carrera dominical en el GP de Malasia. Marchaba cuarto en carrera Pecco cuando sufrió un pinchazo en su rueda trasera. Aquel significó su tercer cero consecutivo en un último tramo de temporada que ha sido, sin duda, para olvidar.

No está en su mejor momento Bagnaia, quien en las últimas cuatro citas no ha podido terminar ninguna carrera el domingo. Este viernes, al quedar a 0.593 del mejor registro marcado por Pedro Acosta y ser 14º, se mostró totalmente resignado. "Fue la jornada estándar de esta temporada: problemas de principio a fin. Fuimos en la dirección equivocada y no mejoramos nada con el paso de las sesiones", decía en la sala de prensa del Ricardo Tormo, en la que se encontraba SPORT. Temporada para olvidar. Y todo hace pensar que se le presenta un último fin de semana complicado.