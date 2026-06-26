Última hora del estado de salud de Fermín Aldeguer y Álex Márquez tras sus duras caídas en Assen

No está siendo una temporada plácida en el box del Gresini Racing. Las lesiones no están respetando a sus pilotos y la primera jornada en el TT de Assen volvió a ser un jarro de agua fría para el equipo de Nadia Padovani. Minutos después de una dura caída de Fermín Aldeguer en la Práctica, Álex Márquez, recién incorporado a la competición tras su grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, protagonizaba una bandera roja tras irse al suelo.

Fue el pasado mes de enero cuando Aldeguer sufrió una dura caída mientras entrenaba con una moto de calle en el Aspar Circuit de Valencia. Tuvo que pasar por quirófano para tratar la lesión en la diáfisis del fémur izquierdo y empezar un período de recuperación. Pasaron casi dos meses hasta que pudo volver a subirse a la moto, y su regreso finalmente fue en el Autódromo Ayrton Senna de Goiânia. Desde entonces ha admitido que aún siente dolor en su pierna, pero poco a poco iba encontrándose mejor, pese a que aún es notable su cojera cuando se baja de la moto.

De hecho, el murciano había asaltado las primeras plazas este viernes, llegando incluso a situarse en la tercera plaza, cuando sufrió una aparatosa caída en la curva 11 del trazado neerlandés. El '54' perdió ell tren trasero de su Desmosedici GP25 con tan mala suerte que entró dando varios golpes fuertes contra la grava. La bandera amarilla ondeó durante varios segundos y finalmente se informó que Aldeguer debía pasar por el centro médico. Finalmente, fue desplazado hasta la 14ª plaza en la tabla de tiempos.

Pocos minutos después, era su compañero de equipo, Álex Márquez, quien protagonizaba otro duro golpe. Por segunda vez el viernes, el '73' se iba al suelo. Era la undécima de la temporada. El catalán sufría un duro 'highside' en la curva 11, y debía ser atendido en pista, lo que provocaba una bandera roja. Se temía que hubiese podido golpear con la clavícula derecha, aquella que se operó hace poco más de un mes tras su aparatoso accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Fue una jornada movida en el Gresini Racing, que terminó con sus dos pilotos en la enfermería. Minutos después, el equipo informaba que Fermín era "trasladado al hospital más cercano para realizar más exámenes en su pecho y espalda". En estos momentos, se desconoce si el murciano podrá continuar con el fin de semana.

Álex Márquez, sin lesión

Deberá pasar una revisión Álex Márquez antes de hacerlo. El vigente subcampeón, que la pasada cita en Brno (República Checa) se probó por primera vez tras su lesión y decidió retirarse para evitar daños mayores, deberá pasar el 'apto' de los doctores para el sábado. "Alex Márquez ha sufrido una contusión en su hombro derecho y abrasiones en su brazo izquierdo. La radiografía de su hombro dio negativo", decía el equipo. Minutos después apuntaban que "Álex Márquez es declarado para ser revisado mañana antes del FP2", sentenciaban.

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En caso de poder continuar con el fin de semana, no tendrá que pasar por la Q1 puesto que logró mantener el 'Top 10' en la Practica pese a la caída, terminando a 0.578 del mejor tiempo de Marco Bezzecchi.