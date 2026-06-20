Última hora: Álex Márquez, baja para el resto del fin de semana

Tras probarse en los libres y recibir el apto para el resto del fin de semana en Brno (República Checa), el Gresini Racing ha informado tras la clasificación de este sábado que Álex Márquez será baja lo que resta de Gran Premio de la República Checa. El piloto de Cervera, subcampeón del mundo en 2025, volvía a la competición en esta cita tras su grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya hace poco más de un mes.

Ya durante el viernes, el equipo liderado por Nadia Padovani advirtió que el '73' estaría bajo vigilancia médica durante todo el fin de semana. "Álex Márquez, tras consultar con el equipo y Ángel Charte, ha decidido retirarse del resto del GP de la República Checa, con el objetivo de continuar su recuperación de la mejor manera posible", decía la escuadra italiana a través de un comunicado compartido a través de redes sociales este sábado, tras la clasificación del fin de semana.

Los hechos que lo mantuvieron lejos de las pistas durante 33 días sucedieron durante el Gran Premio de Catalunya. Àlex perdió el control de la GP26 del Gresini Racing al tratar de esquivar a Pedro Acosta en la contrarrecta del trazado barcelonés, entrando en la curva 10. La KTM del murciano se quedó parada tras un fallo mecánico cuando rodaba en primera plaza.

El menor de los Márquez ya se encontraba preparando el adelantamiento y terminó involucrado en un aparatoso accidente que dejó su moto completamente destrozada. Sus partes terminaron impactando contra otros pilotos como Fabio Di Giannantonio o Raúl Fernández.

Era 14º en parrilla

Tras dos citas de baja (Mugello y Balaton Park), el '73' regresaba este fin de semana para probarse sobre una MotoGP después de ser intervenido de la clavícula derecha y recuperarse de una fractura en la vértebra C7.

El piloto catalán salió a pista tanto el viernes como el sábado. En la Práctica del viernes, terminó 15º a 0.821 del mejor tiempo de Ogura (01:51.735). Este sábado, tuvo que pasar por la Q1 y terminó en 14ª posición, quedándose a 0.267 del mejor registro de Jorge Martín en la sesión, quien firmó un registro de 1'51.819.

En el comunicado del equipo, no se especifica si el catalán volverá a estar en pista la próxima semana, para el Gran Premio de los Países Bajos que se celebra en el emblemático circuito de Assen.