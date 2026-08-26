Última hora: Ai Ogura se pierde el GP de Aragón por una lesión

Malas noticias para Ai Ogura. El piloto japonés, quien ha mostrado una increíble progresión durante este curso, se perderá la cita de este fin de semana en Aragón tras lesionarse durante un entrenamiento en Japón. Así lo confirmó el Trackhouse durante la tarde de este miércoles, en la previa a la cita anual en MotorLand.

Se trata de una lesión que llega en un momento dulce para el piloto nipón. Ai consiguió tres citas atrás su primera victoria en MotoGP, durante el fin de semana en Assen (Países Bajos). Esto, sumado a otros tres podios dominicales lo ha catapultado hasta la tercera plaza en la general del campeonato, con 203 puntos, 37 por detrás del líder del mundial, Jorge Martín.

La lesión en la mano izquierda detectada inicialmente, ha resultado ser más compleja de lo esperado. "El piloto del equipo SuperFile Trackhouse MotoGP, #79 Ai Ogura, sufrió una lesión en la mano izquierda mientras entrenaba en Japón. Al llegar a Europa, se ha descubierto que la fractura cerca de su pulgar izquierdo requiere cirugía, a la que se someterá el jueves de esta semana", reza el comuniucado compartido.

Desde la escuadra americana anuncian también que será el piloto probador de Aprilia, Lorenzo Savadori, el que se subirá a la RS-GP del japonés. "El equipo da la bienvenida a #32 Lorenzo Savadori, quien sustituirá a Ai en esta ronda, en Aragón. Deseamos a Ai una pronta recuperación y agradecemos a Lorenzo su acuerdo para reemplazarlo con tan poca antelación", terminaban diciendo.