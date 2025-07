Uccio Salucci admite las conversaciones con Pedro Acosta: "Hemos empezado a hablar de 2027"

Pedro Acosta volvió a saborear el podio en el Gran Premio de la República Checa tras un complejo inicio de la temporada. Aunque los dos podios en Brno le dejaran con buen sabor de boca, el piloto murciano sigue detrás de su primera victoria en la categoría reina. Aunque los resultados estén empezando a surgir en el box de KTM, Acosta ha acabado teniendo algunas dudas sobre el proyecto de la marca austríaca. La incertidumbre le llevó a clavar la mirada en Ducati, concretamente en el equipo de Valentino Rossi.

El futuro de Acosta

Uccio Salucci, jefe del VR46 Racing Team, confesó en una entrevista a MotoGP haber mantenido algunas conversaciones con Pedro Acosta sobre el futuro de ambas partes. "Sí, bromeamos un poco. Hablamos con Pedro hace aproximadamente un mes porque él preguntó por nuestra situación para la próxima temporada. Pero, de todos modos, estamos contentos con Franco Morbidelli y ya hemos empezado a hablar con su representante para intentar llegar a un buen acuerdo con él para el año que viene" las palabras del italiano estuvieron recogidas por 'DAZN'.

Franco Morbidelli también recibió cumplidos por su rendimiento en el equipo, y tanto Uccio como Rossi han mencionado en diferentes ocasiones la satisfacción con el piloto italiano. El contrato del próximo curso de Pedro Acosta con KTM impedían cualquier movimiento del piloto murciano. Los movimientos se enfocan de cara a la temporada 2027, año en el que la categoría se revolucionará por los cambios en el reglamento.

Varias opciones para el VR46

"Ya hemos empezado a hablar de 2027, y no solo con Pedro porque, además, hay que empezar ahora, ya que más adelante algunos pilotos no estarán disponibles" añadió Uccio. El futuro de Acosta todavía no se ha confirmado, pero el interés por las dos partes lleva confirmándose desde hace meses.