TwoJeys y Yamaha transforman la R9 de Quartararo en una obra de arte
La firma de joyas y accesorias que revolucionó el márketing al patrocinar los brackets de Lamine Yamal, se atreve ahora con la Yamaha de Fabio Quartararo, que ha personalizado en plata de ley
La pasada temporada la firma de joyas y accesorios TwoJeys iluminó la sonrisa de Lamine Yamal en el clásico del FC Barcelona ante el Real Madrid al patrocinar sus brackets, decorados con estrellas en azul y grana. Una acción promocional que tuvo una notable repercusión y que ahora han querido replicar en otro deporte, MotoGP. El elegido es Fabio Quartararo, piloto oficial de Yamaha.
TwoJeys y Yamaha ha presentado la Yamaha R9-25, totalmente personalizada, fusionando la artesanía con la potencia de la ingeniería mecánica japonesa, en plata de ley con detalles intrincados. Un sueño hecho realidad.
La Yamaha R9-25 de TwoJeys presenta una base negra pintada a mano, decorada con llamas plateadas y logotipos de colaboración en plata de ley. Cada detalle ha sido cuidadosamente elaborado, desde los frenos y el embrague, hasta el escape, las llantas y las tapas del motor.
La moto de Quartararo se ha adaptado al entorno de la campaña, transformando el escenario nevado en un circuito de carreras al incorporar la cadena Icon Link a los neumáticos.
Joan Margarit y Biel Juste, fundadores de la marca, expresaron sus sensaciones tras la colaboración entre las dos marcas: "TwoJeys está muy relacionado con el mundo motor. Siempre nos ha inspirado el mundo de MotoGP y el mundo de las carreras. Y, por nuestra estrecha colaboración con Fabio, estamos muy felices de que él pueda ser la cara de la campaña", explicaron. "Creemos que esta es la moto perfecta para TwoJeys y como joyeros que somos hemos podido diseñar todos los detalles de la moto, haciendo algo que realmente no se ha hecho nunca antes".
La Yamaha R9‑25 estará expuesta en la tienda TwoJeys de la calle Canuda, Barcelona, del sábado 13 al sábado 20 de diciembre. Esta moto única, totalmente personalizada, es una pieza exclusiva de coleccionista y no estará a la venta.
