El triunfo de los modestos en Indonesia: podio de Aldeguer y Raúl Fernández

El Gran Premio de Indonesia de MotoGP brindó una de las carreras sprint más vibrantes de toda la temporada. Con las Ducati sufriendo en el trazado asiático, la jornada puso en liza a pilotos menos habituales en los primeros puestos, el triunfo de los modestos. La victoria fue para un Marco Bezzecchi que se confirmó como el más fuerte del fin de semana, con Fermín Aldeguer y Raúl Fernández acompañándolo en un atípico podio.

El murciano aprovechó una mala salida del poleman, Bezzecchi, y tomó el mando de la carrera, liderando sin cometer errores, salvando el día para las Ducati. En las últimas vueltas Fermín tuvo que apretar los dientes y concentrarse para mantenerse al frente, con Marco Bezzecchi remontando a buen ritmo. Finalmente en unas últimas curvas de infarto, Bezzecchi consolidó su adelantamiento y evitó la primera victoria del murciano.

Cruzó la meta segundo tras una sólida carrera para sellar su tercer podio de la temporada, tras haber firmado dos terceros en otras dos sprint. Es por tanto el mejor resultado del murciano en su primer año en MotoGP que cerrará el curso como mejor rookie, un puesto en el que ni Ai Ogura ni Somkiat Chantra han puesto oposición.

"He aprovechado el error de Bezzecchi en la salida. Tenía muy claro tanto yo como el equipo que él tenía un poco y se ha demostrado. He intentado estar lo más concentrado posible, marcando mi mejor ritmo, pero al final me queda un sabor agridulce. perder la victoria en la última vuelta no es muy divertido pero tenemos que estar contentos con el resultado y con lo que estamos consiguiendo", explicó Aldeguer a 'DAZN'.

El murciano fue además la mejor Ducati de la sesión. Su compañero, Àlex Márquez, fue finalmente cuarto, después de salir séptimo en parrilla; mientras que el siguiente fue Marc Márquez, séptimo, por delante de los dos pilotos del Trackhouse.

Primer podio del TrackHouse

El otro hombre fuerte del día fue un Raúl Fernández que evitó la pelea en la salida para colocarse a estela de Aldeguer. Por detrás tenía a un Pedro Acosta que venía con todo y no tardó en superarlo, aunque acabó por el suelo unos giros después, dejando vía libre al del TrackHouse. Sin cometer errores se mantuvo en esa posición hasta que fue superado por un Bezzecchi que venía con todo.

En tierra de nadie, rodando prácticamente solo en la tercera plaza, Raúl Fernández mantuvo un ritmo fuerte y acabó cruzando meta en la tercera plaza, cerrando una jornada redonda para Aprilia que solo tenía dos motos en este GP, la de Bezzecchi y la del español, con Jorge Martín y Ai Ogura fuera por lesión.

"Estoy contento. No tengo muchas palabras más. Después de cuatro años aquí, en MotoGP, tres en Aprilia, si estoy aquí es gracias a todos ellos porque nunca han dejado de creer en mi y darme apoyo", explicó un emocionado Raúl tras la sprint. "Cuando subí a MotoGP no pensé que esto tardaría tanto pero esperar merece la pena. Es algo que siempre te imaginas pero cuando llega no te lo esperas, así que espero que sea solo el principio de esta historia que ya está algo escrita pero vamos a intentar cambiarla", explicó después en los micrófonos de DAZN.