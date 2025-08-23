Triple 'pole' demoledora de un Marc Márquez de récord en Hungría

De momento, no hay manera. Las marcas han acortada, especialmente Aprilia y KTM, su distancia técnica con respecto a las intratables Ducati, sus pilotos estrellas, Marco Bezzecchi y, por fin, Pedro Acosta se han acercado a Marc Márquez (Ducati), pero como pronóstico su hermano Àlex, en el primer Gran Premio de Tailandia, "cuando nos acerquemos, Marc apretará y se distanciará de nuevo de nosotros. Es muy superior a todos". Aquel día, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), desastroso hoy en la 'quali' de nuevo (saldrá 14º), aseguró, nada más ver como se adaptaba 'ET' a la 'Desmosedici' que "está jugando con nosotros".

El 'tiburón de Mazarrón' consiguió ayer el mejor tiempo de la jornada, a nada, seis milésimas del ocho veces campeón del mundo y el 'paddock' entero empezó a pensar, a creer, que a Márquez se le podía complicar la 'pole' de hoy y hasta la primera fila. Al nombre de 'Bezz' e, incluso, del 'rookie' Fermín Aldeguer (Ducati), segundo pegadito a MM93 en Spielberg hace seis días, se le añadía el de Acosta, que sigue buscando su primer triunfo en la categoría reina.

Marc Márquez, que se sentía amenazado por Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, que había fallado en Brno (2º) y Spielberg (4º) en la lucha por la 'pole', ha hecho una auténtica exhibición, otra, en el nuevo Balatón Park, logrando su 'pole' nº 102 de su carrera.

Pero...existiendo el mejor Marc Márquez de la historia, siempre hay un pero. Marc anunció, al acabar el viernes, que debían retocar algunas cositas para ser casi perfecto a una vuelta, en el giro de ataque. "Este equipo tiene esto, cuando detectamos un problema, aunque sea pequeño, todo el mundo trabaja duro y muy junto para superarlo. Y así ha ocurrido. Hoy, la moto era mejor que la de ayer y por eso he podido conseguir, de nuevo, la 'pole', cosa que no ocurría, no lo olvidemos, desde Alemania, pues fallé en Brno (2º) y, el sábado pasado, en Austria (4º)".

Marc Márquez (Ducati, 1.36.518 minutos) no solo ha conseguido la octava 'pole' de la temporada, su primer puesto de parrilla nº 102 de su carrera, sino que lo ha hecho con tres récords consecutivos (normal, es la primera vez que se corre en Balatón Park, no había récord precedente) con tres vueltas impresionantes, las tres mucho más veloz que sus rivales. Empezó con 1.36.822 minutos, poco después de que Bezzecchi parara el crono en 1.36.974 y, a continuación, el catalán lo mejoró hasta dos veces: 1.36.646 y el definitivo 1.36.518.

Marc Márquez sigue invencible, también en el nuevo Balatón Park. / ALEJANDRO CERESUELA

"Me ha gustado hacer esos tres giros tan veloces porque desde que monto la nueva versión del carenado me costaba un poquito conseguir la 'pole' y, sin embargo, hoy, en un trazado tan retorcido, nos ha ido muy bien", siguió explicando MM93 a Izaskun Ruiz, en DAZN. "Veremos cómo se comporta el viento hoy, en la prueba al 'sprint' (15.00 horas, DAZN), pues ayer molestaba bastante, pero me espero una carrera corta con tiempo de 1.37 metrios. Y aunque Pedro (Acosta) sale desde la tercera fila le espero delante como a Marco (Bezzecchi), pues los dos tienen muy, muy, buen ritmo".

Ni que decir tiene que por lo que han estado explicando todos los pilotos a lo largo del viernes y sábado, salir delante, especialmente en primera fila, es vital en el pequeño karting, poco más de 4.075 metros, de Hungría. "Solo hay una línea, solo hay una trazado y si te sales de ella es imposible pilotar la moto. Y, además, no hay una recta lo suficientemente larga como aprovecharla para adelantar (la recta de Balatón tiene, apenas, 600 metros) y tres 'chicanes', así que me temo que esto será un trenecito", comentó Àlex Márquez (Ducati), el viernes.

Y, sí, parecía que Acosta se metería facilmente en primera fila, junto a Márquez y Bezzecchi, pero el 'tiburón de Mazarrón' se ha caído nada más salir de su boxe para intentar la primera vuelta rápida. Y lo ha hecho, claro, con la moto preferida que ha destrozado totalmente. Luego, con la segunda, ya solo pudo acabar séptimo y, por tanto, saldrá detrás de Marc, 'Bezz', Fabio Digiannantonio (Ducati), que será la primera fila, y también detrás de Enea Bastianini (KTM), Franco Morbidelli (Ducati) y un fabuloso Fabio Quartararo (Yamaha).