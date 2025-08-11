Tres momentos arriesgados que condicionaron el Gran Premio de Austria

El Mundial de MotoGP vuelve a la acción tras el parón estival, y el regreso se cumplirá en el Red Bull Ring en Spielberg. El circuito fue construido en 1969 y fue modificado veintisiete años más tarde. En 2011 abrió sus puertas para acoger las carreras de motor en Austria. En 2016 el Red Bull Ring celebró el primer Gran Premio de MotoGP y desde entonces se ha presentado como un circuito recurrente en el calendario del mundial.

Desde entonces, el trazado austríaco no ha dejado indiferente a nadie y se ha visto marcado por varios momentos de elevada intensidad. Valentino Rossi, Dani Pedrosa y Maverick Viñales son algunos de los pilotos de MotoGP que guardan algunos recuerdos intensos en el trazado.

El accidente que marcó a Rossi (2020)

Los pilotos de MotoGP completaron las primeras vueltas de la carrera, pero la tensión se impuso en el final de la recta tras cruzar la meta. Johann Zarco trató de adelantar a Franco Morbidelli, para la desdicha de la parrilla, el piloto francés no calculó bien la distancia y provocó un toque entre ambos.

Los dos pilotos se fueron al suelo, y sus motos cruzaron la escapatoria dando vueltas por el aire hasta llegar a la pista de nuevo. Mientras que ambas motos se encontraban sin control cruzando el asfalto, Maverick Viñales y Valentino Rossi pasaron justo por esa parte de la pista y estuvieron cerca de ser arrojados por las motos.

El accidente provocó la bandera roja, pero más tarde volvió a reiniciarse para completar el Gran Premio. Lo ocurrido obligó a la organización del circuito a modificar la curva para aumentar la seguridad para las siguientes ediciones. El muro se alargó y se añadió una valla para evitar que las motos pudieran cruzar de nueva la pista. Tras presenciar algunos incidentes más, la edición 2022 se completó con una chicane a final de recta para reducir la velocidad y así mismo mejorar la seguridad de los pilotos. Estas curvas enlazadas solo se completan por los pilotos de MotoGP.

Viñales sin frenos (2020)

Dadas las condiciones de la temporada 2020 por la pandemia de la COVID-19, el Mundial de MotoGP corrió dos Grandes Premios en el Red Bull Ring. Maverick Viñales no tuvo suerte en ninguno de los dos fines de semana que se completaron ese año en el circuito austríaco.

La bandera roja reapareció en el circuito sin consecuencias de nuevo para los pilotos de MotoGP. Durante el inicio de la carrera, Maverick mostró algunos problemas para parar la moto en las curvas, pero el problema se presentó a 12 vueltas para el final. El piloto español tuvo que saltar de la Yamaha en marcha a más de 220 km/h tras quedarse sin frenos.

Después de el salto del '12' la moto fue directa a las protecciones del final de la escapatoria de la primera curva. La moto quedó completamente destrozada e incluso aparecieron llamas en la moto de la fábrica japonesa. El impacto provocó que el 'air-fence' reventara y por seguridad se detuvo la carrera, Viñales salió ileso del incidente.

La moto en llamas de Pedrosa (2021)

La retirada de MotoGP de Dani Pedrosa llegó al final de la temporada 2018, pero el piloto español empezó su trabajo como piloto probador junto a KTM. El trabajo con la marca austríaca también provocó la aparición de Pedrosa en la parrilla de la categoría reina como 'wildcard'.

El tricampeón sufrió una caída en las primeras vueltas de la carrera y su moto se quedó parada en mitad de la pista. En ese momento, Lorenzo Savadori vino por detrás e impactó con la KTM. El incidente ocurrió en la tercera vuelta y a la salida de la tercera curva, la bandera roja volvió a aparecer en Spielberg. Tras el golpe, se produjo un incendio entre ambas motos. Pedrosa salió ileso de aquella caída, pero Savadori sufrió algunos daños físicos.

A pesar del grave accidente, Dani Pedrosa pudo retomar la acción junto a su segunda moto y cruzó la meta en décima posición.