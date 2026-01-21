El Trackhouse se presenta en Milan con doble diseño

La ronda de presentaciones para la temporada 2026 tuvo este miércoles un segundo protagonista, además del Monster Yamaha Energy. El Trackhouse Aprilia, único equipo estadounidense en competición, alzó el telón de su campaña desvelando el nuevo diseño del carenado de la Aprilia RS-GP.

Los nuevos colores se presentaron en un evento en Milan, sede de Aprilia, lejos de Estados Unidos donde el equipo alzó el telón las dos pasadas temporadas y en el mismo destacó el diseño diferenciado en las motos de sus dos pilotos. La del #25 de Raúl Fernández, en la línea del año pasado, con predominancia de la azul; la #72 de Ai Ogura con los colores del patrocinador Gulf, con el reconocible naranja de la petrolera, enmarcada en un azul más claro.

Esta segunda versión, tal y como explicó el equipo en un comunicado, se podrá ver en cinco Grandes Premios de la próxima temporada: Tailandia y Brasil, Italia (Mugello), Indonesia, escenario del primer podio en Sprint, conseguido por Raúl en 2025; y por último, en Malasia.

Las dos motos Trackhouse RS-GP26 correrán en las demás rondas del Gran Premio con los colores de la casa, inspirados en la paleta base azul, negro y amarillo fluorescente del Trackhouse Racing, actualizada para 2026, con algunas variaciones durante la temporada.

"Me gustan mucho las nuevas decoraciones, especialmente la de Trackhouse, ya que con más piezas de carbono parece un poco más agresiva, y me encantan los colores de Gulf, con los que estoy deseando empezar la temporada en Tailandia. Vamos a tener un aspecto fantástico en la pista", afirmó Raúl Fernández respecto al diseño de la moto.

Raúl Fernández con la nueva moto / Alessandro Olgiati

A seguir progresando

Fernández, quien consiguió el curso pasado la primera victoria del Trackhouse en la categoría reina imponiéndose en el GP de Australia, se mostró satisfecho con el rendimiento mostrado por el equipo y espera mantener la misma línea en este 2026. "Nuestros grandes resultados al final del año fueron la consecuencia del trabajo que hicimos durante la temporada. Contar con un equipo increíble, con Davide (Brivio) y Justin (Marks) detrás de nosotros, es la clave para tener una familia en la pista", indicó el piloto español en declaraciones difundidas por el equipo.

"Mi entrenamiento este invierno ha sido prácticamente el mismo que el del año pasado, pero lo que me gustaría cambiar es el resultado de las pruebas, ya que el año pasado sufrí una caída durante las pruebas en Malasia y me lesioné. Pero ahora me siento en plena forma y listo para empezar la temporada", explicó.

Para Raúl, "lo importante es que la moto sea rápida en pista y, para este año, creo que tenemos que centrarnos realmente en nosotros mismos y no pensar demasiado en los resultados. Los resultados son la consecuencia del trabajo que estamos haciendo". "Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar y mejorar cada día para ser competitivos. Quiero disfrutar de las carreras como lo hice en las últimas rondas de 2025 y estoy seguro de que entonces los resultados llegarán", zanjó.