El Trackhouse deja entrever el fichaje de Raúl Fernández

El futuro de Raúl Fernández era una de las grandes incógnitas semanas atrás. Pero después de un inicio de temporada especialmente bueno para el madrileño, ha sido imposible que el Trackhouse mirase hacia otro lado a la hora de renovarle.

La última publicación del equipo en redes sociales deja intuir que el anuncio oficial se producirá en breves. Y es que el equipo estadounidense, satélite de Aprilia, compartió este martes un vídeo en el que se puede observar como en el box del equipo cae un contrato y, acto seguido, unas patitas de perro lo firman. Se trata de una clara referencia al piloto español, quien lleva a los circuitos a su perrito Pancho, a quien también incorporó en su casco.

Eso sí, en ningún momento se nombra al '25' de la parrilla. Aún no hay una confirmación oficial, que se espera que llegue en las próximas horas en forma de comunicado.

La complicada trayectoria de Raúl

El piloto español aterrizó en MotoGP en 2022, tras una brillante temporada en Moto2 el anterior curso, donde resultó subcampeón tras lograr ocho victorias, otros cuatro podios y siete 'pole positions' pese a ser 'rookie'. No pudo entonces con su compañero de equipo en el Red Bull KTM Ajo, Remy Gardner, quien tiró de años de experiencia en la categoría intermedia y se hizo con el título por cuatro puntos de ventaja.

Decidió debutar en la categoría reina en el Tech3, satélite de KTM, como voto de confianza a aquella fábrica que confió en él también en Moto3 y lo llevó a lograr tantas victorias en su único año en Moto2. Pero por aquel momento, la RC16 era una de las motos más complejas de la parrilla, y tras un curso de calvario y quedando muy lejos de su potencial, terminó fichando por Aprilia en 2023.

Raúl Fernández en el GP de Países Bajos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aterrizó en el equipo norteamericano... y bien es sabido que los inicios nunca son fáciles. No obstante, con el paso hacia adelante de la fábrica de Noale en 2025, comenzó a acercarse a las posiciones delanteras. Finalmente, en el Gran Premio de Australia del pasado curso, se hizo con su primera victoria en la categoría, además de conseguir otro podio.

Este curso ya son tres los podios que suma, además de dos victorias al sprint en Italia y Países Bajos. Todo esto lo ha llevado a situarse de lleno en la lucha por el campeonato, siendo sexto y a 49 puntos del líder del campeonato, Jorge Martín. Sin duda, un buen momento para el madrileño.

Su futuro era una incógnita semanas atrás. Pese a sus reivindicaciones en pista, sonaba el aterrizaje de otros pilotos en su sitio, mientras que el resto de fábricas iban firmando a sus pilotos. El futuro de Raúl parecía incierto, pero su buen hacer en pista llevó a acordar una renovación con el equipo.