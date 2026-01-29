Toprak Razgatlioglu apunta maneras en una sesión dominada por Aleix Espargaró

La temporada 2026 de MotoGP calienta motores con el 'Shakedown' de tres días de Sepang. Después de un invierno de trabajo en las fábricas, esta cita marca la primera prueba para la categoría reina. Una cita que se estrenó este jueves con Aleix Espargaró como el más rápido de todos los participantes.

Esta primera toma de contacto con el asfalto está reducida a los rookies del curso, a los pilotos probadores de todas las marcas y a los pilotos oficiales de Yamaha que mantuvieron el curso pasado el rango de concesión D. De esta manera, se pudo volver a ver sobre la MotoGP a Toprak Razgatlioglu (Prima Pramc Yamaha) y Diogo Moreira (LCR Honda), los dos debutantes de la categoría, después de probarse el pasado mes de noviembre en los test oficiales en Valencia.

Toprak, en buena línea

El piloto turco, que ha causado una gran expectación en su desembarco en la categoría reina, firmó un discreto 1:59.647 con la Yamaha M1, a un segundo y medio del mejor tiempo, unos registros muy similares a los de Augusto Fernández, quien pilotó en la primera sesión la Yamaha del equipo oficial (1:59.758). El del campeón de Superbikes fue el cuarto mejor tiempo del día, solo por detrás de tres veteranos: Aleix Espargaró (Honda Test Team), Pol Espargaró y Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing).

Moreira, que llega con el Mundial de Moto2 como carta de presentación, se estrenó con marcas por encima de los dos segundos, octavo con 2:00.894, solo por delante de Mika Kallio, el tercer probador de KTM en pista durante la jornada.

Michele Pirro fue el representante de Ducati en esta sesión, con un discreto sexto mejor crono (1:59.803). Un registro con el que superó por poco al representante de Aprilia, Lorenzo Savadori, que fue séptimo con 2:00.303.

La sesión continuará este viernes en Sepang con otra tanda programada entre las 03:00 y las 11:00, hora española.