Tony Arbolino marca la referencia en el primer día en Brasil

El italiano Tony Arbolino (Kalex) ha sido el encargado de marcar las referencias a todos sus rivales en la práctica oficial para el Gran Premio de Brasil de Moto2, que se ha disputado en el circuito 'Ayrton Senna' de Goiania.

Arbolino paró el cronómetro en 1:23.709, con 170 milésimas de segundo de ventaja sobre el líder del campeonato, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), y ya con 366 milésimas sobre el hispano colombiano David Alonso (Kalex), que tuvo que superar un grave problema técnico durante la tanda libre matinal.

En apenas unos minutos y apremiados por la posibilidad cierta de que comenzase a llover, los pilotos de Moto2 salieron ya dispuestos a marcar un ritmo muy rápido y en apenas tres vueltas el registro matinal de Alex Escrig (Forward), el más rápido entonces con 1:30.102, había pasado al olvido.

Iván Ortolá (Kalex), primero, pero posteriormente el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex), el turco Deniz Öncü (Kalex) o el español Arón Canet (Boscoscuro) ya estaban entre los más rápidos de la categoría.

Mención especial se merece el hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, que salió como una exhalación para intentar recuperar todo el tiempo perdido en la tanda libre matinal, en la que un problema electrónico de su moto le dejó prácticamente inédito en esa sesión y por tanto obligado a rodar el máximo para intentar encontrar la mejor trayectoria del trazado.

La amenaza cierta de la lluvia espoleó a todos los pilotos y ya en el primer cuarto de hora el italiano Tony Arbolino (Kalex) consiguió rodar en 1:25.645, el primero en rodar en ese segundo, en tanto que el belga Barry Baltus era el primero en irse por los suelos, en la curva trece.

Arbolino continuó con su ritmo y poco después bajó hasta el 1:25.198, perseguido a poco más de dos décimas de segundo por el líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), y sus compatriotas Daniel Muñoz (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex).

Todavía con más de veinte minutos de sesión por delante, había muchas posibilidades de mejorar los tiempos, siempre y cuando la lluvia no enturbiase el resto de la sesión, pues en esos instantes tanto Izan Guevara (Boscoscuro), campeón del mundo de Moto3 en 2022 como David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, estaban fuera de la segunda clasificación directa.

Alonso, contra todo y pese a todo

Pero el hispano colombiano, que tuvo problemas con el cuerpo de inyección de su moto, dañado en la caída de Tailandia, no tardó en dar un giro a su rendimiento y en la duodécima vuelta ascendió hasta la sexta plaza, que fue la séptima al mejorar también Guevara, que se colocó en el tercer puesto.

Por delante había más de un cuarto de hora de práctica oficial y David Alonso lo aprovechó a la perfección al rodar en 1:24.378, que era más de ocho décimas de segundo más rápido que el anterior líder, Tony Arbolino.

Alonso, que apenas pudo dar vueltas por la mañana, dejó claro que se había adaptado fácilmente al trazado al rodar menos vueltas que sus rivales, y aún continuó marcando parciales de vuelta rápida, sin mejorar su registro y con sus rivales acercándose, inicialmente el español Alonso López (Kalex), pero en esos instantes de la sesión no había nada decidido.

Tras David Alonso, fue Tony Arbolino quien se encaramó a la primera plaza con un tiempo de 1:23.843, en tanto que en otro punto del circuito, la curva cuatro, se iba por los suelos el español Jorge Navarro (Forward), sin consecuencias para su integridad física.

Con poco más de cinco minutos de entrenamiento efectivo, salió a pista el líder González, por entonces en la quinta plaza, pero con el claro objetivo de intentar mejorar, lo que consiguió a las primeras de cambio para ascender a la segunda posición (1:24.140).

El ritmo en esos instantes finales fue frenético, con Tony Arbolino rodando en 1:23.822, 57 milésimas de segundo más rápido que González, si bien el italiano aún mejoró al rodar en 1:23.709 una vuelta después.

Nadie pudo con el registro de Arbolino, que dominó la práctica oficial, perseguido por Manuel González, David Alonso, el debutante español Ángel Piqueras (Kalex) y el indonesio Mario Aji (Kalex) en las cinco primeras posiciones.

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), que cuando iba en vuelta rápida se quedó sin gasolina en su moto, se tuvo que conformar con la sexta plaza, por delante de Daniel Muñoz, Izan Guevara, Collin Veijer, Alonso López, Alex Escrig, Daniz Öncü, Iván Ortola y el checo Filip Salac (Kalex), que completaron el pase a la segunda clasificación directa.

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Deberán pasar por la primera clasificación los españoles Alberto Ferrández, Sergio García Dols, Arón Canet, Daniel Holgado, Adrián Cruces, Jorge Navarro o el campeón del mundo de Moto3 de 2025, José Antonio Rueda, además del australiano Senna Agius, el neerlandés Zonta Van der Goorbergh o el estadounidense Joe Roberts, entre otros.