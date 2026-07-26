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TrialGP

Toni Bou prolonga su racha invicta con doblete en Gran Bretaña

Toni Bou logra una victoria aplastante, mientras que Gabriel Marcelli regresa al podio en la ronda británica de Anglesey

Espectacular imagen del Trial en Anglesey

Espectacular imagen del Trial en Anglesey / Repsol Honda

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EFE

El piloto español de trial Toni Bou (Repsol Honda HRC) volvió a ganar las dos rondas de este domingo en la cita de TrialGP disputada en Anglesey (Gran Bretaña), la cuarta de la temporada, con lo que continúa invicto en el campeonato.

“Ha sido un fin de semana supercompleto, consiguiendo el máximo de puntos posible. Estoy muy contento. Hoy ha sido muy difícil, porque sabíamos que, si no llovía, sería muy complicado marcar la diferencia, y en ambas carreras hemos tenido que luchar hasta la última zona. Nos vamos tranquilos al parón de verano por la ventaja en el campeonato”, declaró el piloto a su equipo.

Después de cuatro rondas en el Mundial de TrialGP, el catalán todavía no conoce la derrota. En Anglesey, dominó las cuatro carreras del fin de semana, confirmándose en el primer puesto de la general. Ni siquiera con más nivel entre la competencia, después de tomar las referencias durante la jornada del sábado, pudieron desafiar su control.

Bou completó la primera vuelta con solo 13 puntos de penalización, sin rival. En la segunda, con más igualdad, conquistó una nueva victoria tirando de experiencia. Así, en el Campeonato del Mundo de TrialGP, suma ya 320 puntos. El segundo clasificado es el también español Jaime Busto (230), y el tercero es el compañero de equipo de Bou, Gabriel Marcelli (229).

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La siguiente cita de TrialGP será el Gran Premio de Francia, que se disputa en Cahors entre el 29 y el 30 de agosto, después del parón veraniego.

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