Toni Bou logra en Sestriere su quinto triunfo consecutivo y refuerza su liderato

El piloto catalán se quedó con la sexta prueba del Mundial de TrialGP "Las sensaciones han sido muy positivas", apuntó

Toni Bou, piloto catalán del equipo Repsol Honda, logró su quinto triunfo consecutivo de la temporada en la localidad italiana de Sestriere, que acogió este sábado, veinte años después, una prueba del Mundial de TrialGP, la sexta del curso.

La victoria permite al catalán aumentar a diecinueve puntos su ventaja en la clasificación general con el segundo clasificado, su compatriota Jaime Busto (Gas Gas), que terminó en tercer lugar, por detrás del italiano del equipo Beta Trueba Mateo Grattarola, que terminó en segunda posición. En cuarto lugar acabó otro español, Adam Raga (TRRS Factory).

"Desde la primera vuelta, Toni Bou ha mostrado su gran nivel al situarse en cabeza de la clasificación tras superar las doce zonas de acción con solo tres puntos de penalización. En la segunda pasada, el piloto del Repsol Honda ha mantenido el mismo nivel y se ha llevado la octava victoria de la temporada, la quinta consecutiva", destacó el equipo Repsol en un comunicado.

Bou se mostró "muy contento" con el desarrollo de la prueba. "Las sensaciones han sido muy positivas (...) Desde la primera vuelta me he sentido muy cómodo, aunque en la segunda he cometido algún error de más" admitió el líder del Mundial.

"Este resultado es muy positivo de cara al campeonato, Jaime (Busto) está muy fuerte y tenemos que continuar en la misma línea de trabajo. Mañana el objetivo será luchar de nuevo por la victoria”, añadió Bou.

Este domingo se disputa en Sestriere la segunda ronda del TrialGP de Italia a partir de las 09:00 horas.