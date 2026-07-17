El titánico patrimonio de Marc Márquez, leyenda de MotoGP: "Con 20 años ya gané 1 millón de euros. Mi casa de Pozuelo vale 10 millones"

Marc Márquez ha ganado prácticamente todo lo que un piloto puede soñar sobre una moto y ese éxito también se ha visto reflejado fuera de los circuitos. Tras más de una década compitiendo en la élite, el de Cervera ha reunido un importante patrimonio gracias a los contratos que ha firmado durante su carrera, los patrocinios y las inversiones que ha ido realizando con el paso de los años.

Sin embargo, el catalán siempre ha defendido que el dinero nunca ha sido lo que ha marcado sus decisiones. En una entrevista con 'Auto Bild' comentó que su objetivo era conseguir la moto que le diera más opciones de ganar: "Cuando tú llegas al mundial, ¿qué buscas? ¿Dinero o la mejor moto? A mí me enseñaron así, tuve mucha suerte. Me mentalizaron y ahora lo entiendo. Me dijeron: 'Buscamos la mejor moto, porque el dinero de verdad se gana en MotoGP'".

Marc Márquez y su poderosa Ducati 'Desmosedici'. / DUCATI LENOVO MEDIA

Tras proclamarse campeón del mundo de MotoGP en 2013 su situación cambió por completo y empezaron a llegar unos ingresos que hasta entonces ni siquiera imaginaba: "Con 20 años ya gané 1 millón de euros".

Márquez explicó que una parte importante acabó destinada a Hacienda y a los gastos de la competición, una experiencia que le hizo entender la importancia de gestionar bien el dinero desde el principio y rodearse de personas de confianza para administrar todo lo que iba ganando con su carrera deportiva.

Con el paso de los años, una de las inversiones más importantes que ha realizado ha sido la casa en la que vive en La Finca, la exclusiva urbanización de Pozuelo de Alarcón. Cuando le preguntaron por el valor de la vivienda no tuvo ningún inconveniente en responder con total naturalidad: "¿10 millones? Por ahí. Esa zona está por ahí. Pero es una inversión. Me parece bien si yo la estoy disfrutando, pero no lo he perdido, está ahí. La casa está pagada".

Marc Márquez asume que van llegando nuevos talentos que le pueden hacer frente / DUCATI CORSE

El piloto siempre ha insistido en que nunca ha sentido la necesidad de gastar por gastar, de hecho, en varias entrevistas ha explicado que no suele darse grandes caprichos y que prefiere invertir el dinero antes que llevar un estilo de vida marcado por el lujo o la ostentación.

A los ingresos que ha obtenido como piloto hay que sumar los contratos publicitarios que mantiene con diferentes marcas y otros proyectos empresariales que ha puesto en marcha en los últimos años, unas actividades que le han permitido seguir aumentando un patrimonio que le sitúa entre los deportistas españoles con mayor fortuna.

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Pese a todo, Marc Márquez asegura que el dinero no le ha cambiado y que sigue disfrutando de las mismas cosas que cuando empezó a competir: "Tengo la suerte de que el dinero no me ha cambiado el estilo de vida. Esto pasa muchas veces: la gente empieza a ganar dinero fuerte y le cambia el estilo de vida, pero yo con mis amigos me lo paso igual en cualquier sitio, no necesito postureo".