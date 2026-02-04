EN DIRECTO
MOTO GP
Test de pretemporada de MotoGP, en directo: tiempos de Marc Márquez y Pedro Acosta en Sepang, en vivo
Te contamos en vivo todo lo que suceda en la parte final de los test de MotoGP de hoy
Sigue la segunda jornada de los test de pretemporada de MotoGP que se disputan en el circuito de Sepang con la presencia de Marc Márquez y Pedro Acosta, entre otros españoles.
Los cronos de referencia
El mejor tiempo de los test de Malasia en 2025 lo marcó Álex Márquez en 1.56.493 y la pole del último GP Malasia es de Pecco Bagnaia con un crono de 1.57.001. Hoy Joan Mir ha rodado en 1.56.874 antes de que descargara la tormenta en el circuito de Sepang y ayer Marc Márquez lideró el primer día de la pretemporada 2026 rodando en 1.57.018
Graves problemas en Yamaha
Yamaha ha suspendido el día de test con todas sus motos tras encontrar un fallo que podría condicionar la seguridad de sus pilotos. Un problema grave que detectaron tras la caída de Fabio Quartararo en la primera jornada de ensayos y que llevó al francés de vuelta a casa con una fractura en el dedo corazón de su mano derecha. Al parecer podría ser un fallo de sobrecalientamiento en las baterías por altas temperaturas, pero está por ver.
Mucho trabajo en el box de Ducati
Vemos en este vídeo difundido por Ducati algunos detalles de la jornada de test de Sepang desde la perspectiva del box rojo, el de Marc Márquez y Pecco Bagnaia
La sesión matinal
Así estaban las cosas antes de comer, con la Honda de Joan Mir al frente de la tabla de tiempos y ninguna Yamaha en pista
Aprilia sorprende
Entre tanto, nos fijamos al detalle en la nueva propuesta de Aprilia
