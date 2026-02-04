Test de pretemporada de MotoGP, en directo: tiempos de Marc Márquez y Pedro Acosta en Sepang, en vivo

Graves problemas en Yamaha

Yamaha ha suspendido el día de test con todas sus motos tras encontrar un fallo que podría condicionar la seguridad de sus pilotos. Un problema grave que detectaron tras la caída de Fabio Quartararo en la primera jornada de ensayos y que llevó al francés de vuelta a casa con una fractura en el dedo corazón de su mano derecha. Al parecer podría ser un fallo de sobrecalientamiento en las baterías por altas temperaturas, pero está por ver.