EN DIRECTO
MOTO GP
Resumen y clasificación del test de pretemporada MotoGP: tiempos de Marc Márquez, Pedro Acosta y Joan Mir en Sepang
Te contamos en vivo todo lo que suceda en la parte final de los test de MotoGP de hoy
Sigue la tercera jornada de los test de pretemporada de MotoGP que se disputan en el circuito de Sepang con la presencia de Marc Márquez y Pedro Acosta, entre otros españoles.
Tras los tres primeros días de acción en pista para todos los pilotos de la parrilla, la mirada ya está puesta en los próximos test, que se celebrarán en el Chang International Circuit de Buriram (Tailandia) del 21 al 22 de febrero. Será el último ensayo antes de la primera carrera de la temporada, que se disputará en el mismo circuito del 27 de febrero al 1 de marzo.
¡Resultados de la combinada! Así queda la tabla tras el último día de test
Àlex mete presión a su hermano Marc
El '73' mejoró el registro que impuso Joan Mir el miércoles y el de su hermano Marc del jueves. Cabe recordar que Àlex ya fue el más rápido en los test celebrados en Sepang del año pasado (1:56.493).
¡Bandera a cuadros en Sepang!
Marco Bezzecchi se llevó el mejor registro de la tarde, pero no logró superar el mejor registro de Àlex Márquez, que termina la jornada siendo el más rápido de los tres días (1:56.402).
Test sin Quartararo ni Martín
El piloto francés se rompió un dedo durante la primera jornada en Sepang y evitó tomar riesgos, por lo que no volvió a salir a pista. Jorge Martín tampoco salió a pista para pilotar la nueva Aprilia tras no recuperarse del todo de sus nuevas operaciones a las que se tuvo que someter este invierno “porque algunos huesos aún no estaban soldados”.
¡Cinco minutos para el final!
'Bezz' continúa liderando y parece que Àlex y Marc Máquez, Acosta y Bagnaia ya han dado por finalizado el test. Tampoco están en pista Morbidelli, los dos pilotos del Pramac y tampoco los del satélite de Honda, el LCR.
Bezzecchi se reivindica
¡Marco Bezzecchi asalta la primera plaza en la sesión de la tarde con un registro de 1:56.526! 'Diggia' es segundo a 0.567. ¡Más de medio segundo ha rascado la Aprilia a la Ducati! Àlex Márquez conserva la primera plaza en la combinada pero cae hasta la tercera plaza esta tarde.
Los 'rookies'
A falta de quince minutos para el final, Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing) y Diogo Moreira (LCR Honda) se encuentran en sus respectivos boxes. Los únicos 'rookies' de la categoría ruedan decimoctavo (a 1.924 de la cabeza) y decimonoveno (2.074), respectivamente, en la clasificación combinada.
Dominio absoluto de Ducati
Por el momento, son cuatro Ducatis en las cinco primeras plazas de la sesión combinada en Sepang... parece que la Desmosedici sigue estando un paso por delante.
- Àlex Márquez (Gresini Racing) - 1:56.402
- Fabio Di Giannantonio (VR46) - a 0.383
- Marc Márquez (Ducati Lenovo) - a 0.387
- Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) - a 0.527
- Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) - a 0.624
La lluvia hace acto de presencia
Con el 1:56.402 de Alex Márquez como mejor registro, la lluvia hizo acto de presencia hace alrededor de media hora en el circuito de Sepang. Varios pilotos aprovecharon para pasar por box. Ya se ha reactivado la acción en pista.
