Resumen y clasificación del test de pretemporada MotoGP: tiempos de Marc Márquez, Pedro Acosta y Joan Mir en Sepang

Te contamos en vivo todo lo que suceda en la parte final de los test de MotoGP de hoy

Marc Márquez, durante los entrenamientos de Sepang

Marc Márquez, durante los entrenamientos de Sepang / EFE

Queralt Uceda

Queralt Uceda

Barcelona

Sigue la tercera jornada de los test de pretemporada de MotoGP que se disputan en el circuito de Sepang con la presencia de Marc Márquez y Pedro Acosta, entre otros españoles.

TEMAS

