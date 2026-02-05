Resumen y clasificación del test de pretemporada MotoGP: tiempos de Marc Márquez, Pedro Acosta y Joan Mir en Sepang

Tras los tres primeros días de acción en pista para todos los pilotos de la parrilla, la mirada ya está puesta en los próximos test, que se celebrarán en el Chang International Circuit de Buriram (Tailandia) del 21 al 22 de febrero. Será el último ensayo antes de la primera carrera de la temporada, que se disputará en el mismo circuito del 27 de febrero al 1 de marzo.