Todo lo que se sabe de los test de Pirelli en Brno, la primera jornada de la nueva era de MotoGP

La jornada de este lunes marcó el inicio de una era en la élite del motociclismo mundial. MotoGP inauguró oficialmente el curso 2027, en unos primeros test totalmente blindados con los nuevos neumáticos Pirelli. Es poca la información que ha salido a la luz más allá de la que ha dado la fábrica de compuestos, quien ha valorado muy positivamente esta primera toma de contacto de los pilotos oficiales.

A lo largo de las últimas semanas las cinco fábricas que componen la parrilla ya habían estado llevando a cabo jornadas de pruebas con sus 'test riders' con el objetivo de seguir desarrollando el proyecto de 2027, que supodrá una auténtica revolución. Al cambio de gomas de Michelin a Pirelli se le suma la reducción de aerodinámica, cambio de la cilindrada a 850 cc y la eliminación de los sistemas de regulación de altura de la moto.

Toprak Razgatlioglu junto a Giorgio Barbier durante los test / Pirelli

Como decíamos, se trataba de una primera toma de contacto totalmente blindada. Jornadas atrás, el campeonato comunicó a la prensa que la jornada de pruebas se desarrollaría a puerta cerrada, por lo que la información de lo sucedido ha salido a cuentagotas.

Si se supo que Ducati alineó a Marc Márquez y Fermín Aldeguer; Aprilia a Marco Bezzecchi y Raúl Fernández; KTM a Pedro Acosta, Pol Espargaró y Dani Pedrosa; Honda eligió a Joan Mir y Luca Marini (pese a que ambos apuntan a no estar en la fábrica el próximo curso) y al probador Takaaki Nakagami y Yamaha llamó Toprak Razgatlioglu, con experiencia en estos compuestos tras su trayectoria en Superbikes, y al probador Augusto Fernández.

Prototipos de 850 cc... y otros mixtos

Además, se informó que Pirelli puso a disposición 15 neumáticos para cada piloto: siete delanteros y ocho traseros. "La jornada de pruebas, que se desarrolló mayormente con sol por la mañana y con cielos ligeramente más nublados a partir de media tarde, con temperaturas del aire y de la pista similares a las registradas durante el fin de semana de la carrera, contó con la presencia de los cinco fabricantes que compiten en el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad FIM, cada uno con dos motos. En algunos casos, se trataba de prototipos de las máquinas de 850 cc que debutarán el próximo año, y en otros, de las motos actuales adaptadas para simular la configuración técnica de 2027", apuntó la suministradora de compuestos a través de un comunicado.

"La presencia de los pilotos contratados permitió integrar la información ya recopilada en pruebas anteriores con la retroalimentación real del nivel de rendimiento de MotoGP, proporcionando elementos útiles que serán de ayuda para definir los neumáticos diseñados para la nueva generación de motos".

Desde la fábrica apuntan también que toda la información recopilada servirá para seguir desarrollando los compuestos. "Todos los fabricantes completaron los programas que habíamos acordado, con planes de prueba diferenciados para las dos motos para maximizar la recopilación de datos, y algunos pilotos también realizaron simulaciones de carrera sprint y tandas de distancia de carrera completa. Los datos recopilados hoy, junto con los de las próximas pruebas privadas y de la prueba de septiembre después del GP de Austria y el test de final de temporada en Valencia, serán fundamentales para definir las características finales de la gama 2027", dijo Giorgio Barbier, director de Pirelli Motorcycle Racing.

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Lo que se sabe de los resultados de los test

'Motorsport' apunta que la jornada de desarrolló sin imprevistos pero que Marc Márquez sufrió una leve caída sin consecuencias mientras montaba las gomas. Sin información oficial sobre cronometrado, se ha filtrado que Aprilia se llevó el mejor registro, con un 1.53.9. Habrá que esperar a unos test oficiales para tener más información.