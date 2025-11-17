Test de MotoGP de Valencia: horario y dónde ver por TV, online y en directo

La actividad no cesa en MotoGP. Apenas dos días después del final de la temporada 2025, el Circuit Ricardo Tormo de Cheste acogerá este martes 18 de noviembre el primer test con vistas a la próxima edición, cuyo pistoletazo de salida tendrá lugar en Tailandia el próximo viernes 27 de febrero.

Marc Márquez, flamante campeón del Mundial de MotoGP de 2025, será la ausencia más sonada de esta primera toma de contacto. El de Cervera, ausente desde una semana después de que consiguiese su séptima corona en la categoría reina en Japón, seguirá sin poder salir a escena por culpa de su lesión.

Con la no participación de Marc Márquez, que será sustituido por Nicolò Bulega, gran parte de los focos recaerán sobre su hermano Álex. El de Aprilia terminó la temporada como segundo en la clasificación general, con una ventaja de 114 puntos respecto al tercer integrante del podio, Marco Bezzecchi.

Otro de los puntos de interés de la jornada será el estreno de las dos caras nuevas de la categoría reina. Toprak Razgatlioglu, tres veces campeón del mundo de Superbikes, tomará el relevo de Miguel Oliveira en Pramac, mientras que Diogo Moreira, flamante campeon de Moto 2, entrará por Somkiat Chantra en LCR.

Diogo Moreira, flamante campeon de Moto 2, tendrá su primera toma de contacto con la categoría reina este martes 18 de noviembre / Associated Press / LaPresse

¿A qué hora empieza el primer test de MotoGP 2026 en Valencia?

El primer test de MotoGP de cara a la temporada 2026, que se celebrará en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, estará dividido en dos partes. La sesión matinal arrancará a las 10:00 horas (CET) y se extenderá hasta las 13:00 horas (CET), mientras que la sesión vespertina tendrá lugar de 13:20 a 17:00 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el primer test de MotoGP 2026 en Valencia?

El primer test de MotoGP 2026 en Valencia, igual que el resto de pruebas que componen la temporada, se podrá ver por TV y online a través de DAZN.

Otra opción alternativa es Movistar+, que como de costumbre ofrece la prueba a través de sus canales DAZN 1 y DAZN 2 (dial 70 y 71), además del servició de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el primer test de MotoGP 2026 con nuestra narración en directo, así como la crónica y las reacciones de los protagonistas.