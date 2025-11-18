En directo
MotoGP
Test MotoGP 2026, en directo: Última hora en Valencia de la parrilla hoy, en vivo
El Circuit Ricardo Tormo será el escenario de las primeras pruebas de pretemporada para 2026
Sigue en directo toda la actividad de los test de pretemporada de MotoGP 2026 en Valencia, en SPORT
¡Bandera roja!
La sesión ha sido suspendida temporalmente para una inspección de la pista. Tiempo parado con 4:44:15 todavía por delante.
Y mientras corre el crono, Maverick Viñales vuelve a salir a pista y vuelve a entrar. Más sensaciones, pero de momento sin cruzar línea de meta.
Así lo ha anunciado MotoGP
¡Sesión de salida cancelada!
Dirección de carrera lo anuncia: la primera práctica de salidas existirá y se reanudará durante la tarde.
La pista está prácticamente seca, pero algunas zonas mojadas en la recta impiden la salida en masa de los pilotos. Maverick Viñales vuelve a boxes tras una toma de contacto.
Toprak Razgatlioglu reparte comida para amenizar la espera
Así ha sido la esperada salida de Miller
Vuelve Miller tras probar su moto en Cheste. Primeras sensaciones, primeros ajustes... pero volvemos a la tranquilidad. Hagan sus apuestas, ¿quién será el próximo piloto en salir?
¡Ya está aquí el primer piloto en pista! ¡Tras más de 1 hora y 13 minutos, Jack Miller sale del pitlane para completar la primera vuelta de la pretemporada 2026! ¡Ya era hora!
Algunos se las ingenian así para que les firmen autógrafos
