Directo
MOTOGP
Test MotoGP Tailandia 2026, en directo hoy: Último día de test de pretemporada en Buriram, con los Márquez, Martín y Acosta, en vivo
Te contamos dónde ver los test de MotoGP en el circuito de Buriram, hoy en directo y online por televisión desde España
SALEN VIÑALES Y QUARTARARO
Maverick Viñales es el segundo piloto en pista cuando han transcurrido ya 80 minutos desde el inicio de la tanda vespertina en Tailandia. El de Roses solo ha dado una sola vuelta de reconocimiento con la KTM antes de volver al box del Tech3. También ha salido ya Fabio Quartararo con la Yamaha
SIN ACCION
De momento solo Álex Márquez ha salido a pista después de la pausa para almorzar. El de Gresini ha dado seis vueltas con un mejor crono de 1.31.137, muy lento todavía. El calor es sofocante y los pilotos han decidido esperar
YAMAHA SUFRE
La sesión de la mañana ha vuelto a poner en evidencia a Yamaha con su nuevo motor V4 que no está al nivel, por ahora. Quartararo y Rins han acabado 17º y 18º con las motos oficiales y peor ha sido para los pilotos de Pramac, Miller (20) y Toprak (21).
AERODINÁMICA
Con motores (casi) congelados, las escuderías trabajan este año en soluciones aerodinámicas. MotoGP muestra algunas de ellas en sus redes sociales
BAGNAIA ¿A APRILIA?
Entre los anuncios importantes en clave de mercado figura el del futuro de Pecco Bagnaia y Pedro Acosta. El murciano podría ser el próximo compañero de Marc Márquez y el italiano ocuparía la plaza de Jorge Martín en Aprilia. El madrileño está en la órbita de Yamaha, porque Fabio Quartararo tiene ya un acuerdo con Honda. Todos estos movimientos, además del de Álex Márquez a KTM, se conocen desde hace semanas en el paddock, pero aún no se han confirmado oficialmente.
LA RENOVACIÓN DE MARC, A PUNTO
Las negociaciones con Ducati están muy avanzadas y se espera que los próximos días se anuncie la renovación de Marc Márquez por dos temporadas tal como sugirió ayer mismo el campeón. El anuncio desbloqueará el mercado y el resto de cambios de cara 2027, cuando MotoGP inicia una nueva era reglamentaria
ÁLEX, EN PISTA
De momento solo está en pista Álex Márquez, que hasta ayer era la referencia de la pretemporada. Hoy le ha superado su hermano Marc, que ha liderado el FP3 con 47 milésimas sobre Bagnaia. El campeón ha rodado 19 milésimas más rápido que en el test de Tailandia de 2025 y se ha quedó a 0.136 del récord absoluto de la pista. La única baja para estos test de Buriram es la de Fermín Aldeguer, que sigue recuperándose de la fractura de fémur que sufrió entrenando y se perderá como mínimo la primera carrera de la temporada, el GP de Tailandia
SESIÓN REDUCIDA
La sesión de tarde ha comenzado con 10 minutos de retraso y parece que según indica la organización, también acabará antes de lo previsto, a las 11.30 h. (hora española) en lugar de a las 12:00 como estaba previsto
MÁRQUEZ, RECUPERADO Y DOMINANTE
Marc Márquez sufrió dos caídas este sábado, el primer día de test, además de lidiar con una gastroenteritis, aunque logró finalizar segundo a una décima de su hermano Álex. Este domigo, el nueve veces campeón del mundo parece que está recuperado al cien por cien de sus problemas y ha liderado la sesión matinal en Buriram.
EN MARCHA LA ÚLTIMA SESIÓN
Buenos días. A las 7.30 h. (hora española) ha comenzado la sesión vespertina en el circuito Chang International de Buriram. Arrancamos la información en directo de todo lo que suceda en estas últimas horas de test de la pretemporada antes del GP de Tailandia, en este mismo escenario, el próximo fin de semana
