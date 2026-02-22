Test MotoGP Tailandia 2026, en directo hoy: Último día de test de pretemporada en Buriram, con los Márquez, Martín y Acosta, en vivo

ÁLEX, EN PISTA

De momento solo está en pista Álex Márquez, que hasta ayer era la referencia de la pretemporada. Hoy le ha superado su hermano Marc, que ha liderado el FP3 con 47 milésimas sobre Bagnaia. El campeón ha rodado 19 milésimas más rápido que en el test de Tailandia de 2025 y se ha quedó a 0.136 del récord absoluto de la pista. La única baja para estos test de Buriram es la de Fermín Aldeguer, que sigue recuperándose de la fractura de fémur que sufrió entrenando y se perderá como mínimo la primera carrera de la temporada, el GP de Tailandia