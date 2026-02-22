Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MOTOGP

Test MotoGP Tailandia 2026, en directo hoy: Último día de test de pretemporada en Buriram, con los Márquez, Martín y Acosta, en vivo

Te contamos dónde ver los test de MotoGP en el circuito de Buriram, hoy en directo y online por televisión desde España

Marc Márquez, en acción con la Ducati en Buriram

Marc Márquez, en acción con la Ducati en Buriram / Ducati Corse

Laura López Albiac

