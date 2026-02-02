Test de MotoGP en Sepang: horarios, pilotos y dónde ver la pretemporada en TV y online

La espera ha terminado y la pretemporada de MotoGP 2026 ya está aquí. Después de una primera toma de contacto en el Shakedown Test de Sepang, ahora llega el momento de los primeros test oficiales del año, donde todos los pilotos tendrán oportunidad de probar el trabajo realizado por sus escuderías en invierno. Te contamos todos los horarios de los Test de Sepang de MotoGP del 3 al 5 de febrero y dónde ver la pretemporada en TV y online desde Malasia.

El Shakedown realizado a finales de enero en Sepang dejó a Aleix Espargaró como principal protagonista. El piloto catalán marcó la vuelta más rápida para Honda, un tiempo incluso más veloz que la mejor moto de la marca en la Q2 del GP de Malasia 2025. La escudería japonesa viene en línea ascendente y se presenta como una seria candidata a pelear por las primeras posiciones en 2026. Buenas noticias también para Yamaha, que parece haber dado un paso adelante con Fabio Quartararo al manillar de la V4.

Una vez completadas las primeras pruebas, llega el turno de los primeros Test de pretemporada de MotoGP del 3 al 5 de febrero. Serán en Sepang, mismo escenario que el Shakedown, donde casi todas las fábricas y equipos contarán con su alineación de pilotos titulares. Decimos 'casi' porque habrá dos destacadas ausencias: Fermín Aldeguer, que se perderá la cita por lesión, y Jorge Martín, que sigue recuperándose de sus dos operaciones realizadas en diciembre. El resto estará en pista.

Además de los pilotos oficiales, Andrea Dovizioso y Augusto Fernández, dos caras conocidas de la categoría reina, seguirán probando para Yamaha y el nuevo V4 de la marca de Iwata. También volverá Marc Márquez, ausente desde octubre por lesión. El piloto de Cerverá regresa a las pistas tras una larga inactividad con el objetivo de empezar a coger sensaciones en Sepang.

La pretemporada de MotoGP 2026 arranca en Sepang / MotoGP

Serán unos test donde se podrán ver tiempos de vuelta más representativos que el Shakedown. Y es que a pesar de que Yamaha pudo alinear a todos sus pilotos en las primeras pruebas realizadas en Sepang, el resto de fábricas todavía tendrán que esperar a los test oficiales para poder ver a sus principales lanzas en acción. Mucha expectación en este sentido.

A qué hora son los Test de Sepang de la pretemporada 2026 de MotoGP

Martes 3 de febrero: Sesión matinal: 03:00 horas (CET) - 06:00 horas (CET)

Sesión vespertina: 6:20 horas (CET) - 11:00 horas (CET) Miércoles 4 de febrero: Sesión matinal: 03:00 horas (CET) - 06:00 horas (CET)

Sesión vespertina: 6:20 horas (CET) - 11:00 horas (CET) Jueves 5 de febrero: Sesión matinal: 03:00 horas (CET) - 06:00 horas (CET)

Sesión vespertina: 6:20 horas (CET) - 11:00 horas (CET)

Dónde ver los Test de Sepang de la pretemporada 2026 de MotoGP en TV y online

Los Test de Sepang de la pretemporada 2026 de MotoGP se podrán seguir en directo a través del 'Timing Pass' que ofrece MotoGP. Se trata de un servicio para poder ver los cronos en directo, sin señal de televisión, que cuesta 17,99 euros por temporada. Eso sí, la competición ofrecerá un resumen de mediodía en directo desde el paddock de Sepang que transmitirá la última media hora en vivo con televisada de las 10:30 horas a las 12:00 horas. Se podría seguir a través del VideoPass de MotoGP.

En España, DAZN ofrecerá un resumen de media hora de duración cada tarde del martes al jueves sobre las 20:30 horas. Se podrán ver las mejores imágenes y los tiempos marcados por los pilotos, así como declaraciones de los protagonistas y valoraciones con expertos.