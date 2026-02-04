Dónde ver los Test de MotoGP 2026 en Sepang con Marc Márquez por TV, online y en directo

La pretemporada de MotoGP 2026 ya ha empezado. Después de que los pilotos tuviesen su primera toma de contacto con el Shakedown Test de Sepang, los equipos se quedaron en la capital malaya para disputar los primeros test oficiales de la pretemporada. A pesar eso, muchos han tenido problemas para poder seguir en directo las pruebas de Sepang, así que te contamos cómo ver en TV y online los test con Marc Márquez como principal atracción.

La primera jornada de los test en Sepang tuvieron a Fabio Quartararo como desafortunado protagonista. El francés sufrió una violenta caída en la curva cinco del circuito malasio que le ha provocado una fractura en un dedo de su mano derecha, además de una fuerte laceración en la pierna y que por ello regresará a casa anticipadamente. Se espera que 'El Diablo' vuelva en Burinam tras su debida recuperación.

En lo deportivo, Marc Márquez volvió a pista 121 días después. Después de su dura caída en Indonesia el pasado 5 de octubre, el piloto de Cervera volvía con Ducati para estrenar la Desmosedici GP26 y ha acabado el día como el más rápido (1.57.018). Su buen ritmo es una declaración de intenciones de que va a por la décima corona, algo que quiere tomárselo con calma, pues prioriza su puesta a punto después de tanto tiempo alejado de las pistas. Su hermano Álex Márquez, ahora también con moto de fábrica en Gresini, lideró la sesión matinal, para cerrar en cuarta posición, a 4 décimas y precedido por Di Giannantonio con la Ducati del VR46 y Maverick Viñales con la KTM del Tech3.

A qué hora son los Test de Sepang de la pretemporada 2026 de MotoGP

Miércoles 4 de febrero: Sesión matinal: 03:00 horas (CET) - 06:00 horas (CET)

Sesión vespertina: 6:20 horas (CET) - 11:00 horas (CET) Jueves 5 de febrero: Sesión matinal: 03:00 horas (CET) - 06:00 horas (CET)

Sesión vespertina: 6:20 horas (CET) - 11:00 horas (CET)

Dónde ver los Test de Sepang de la pretemporada 2026 de MotoGP en TV y online

A pesar de la expectación, los Test de Sepang de la pretemporada 2026 de MotoGP se podrán seguir en directo solamente a través del 'Timing Pass' que ofrece MotoGP. Se trata de un servicio para poder ver los cronos en directo, sin señal de televisión, que cuesta 17,99 euros por temporada.

Además, la competición ofrecerá un resumen de mediodía en directo desde el paddock de Sepang que transmitirá la última media hora en vivo televisada. El programa se emitirá de las 10:30 horas a las 12:00 horas y se podría seguir a través del VideoPass de MotoGP. En España, DAZN ofrece un resumen de media hora de duración cada tarde del martes al jueves sobre las 20:30 horas. Se podrán ver las mejores imágenes y los tiempos marcados por los pilotos, así como declaraciones de los protagonistas y valoraciones con expertos.

