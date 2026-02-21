Test MotoGP Tailandia 2026, en directo hoy: última hora de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

DOBLE SUSTO DE MARC MÁRQUEZ

Esta mañana ha resultado muy accidentada para el campeón Marc Márquez, que se ha ido al suelo en dos ocasiones. La primera, en su segunda vuelta lanzada con la Ducati y sin consecuencias físicas. Ha vuelto a caerse poco después en la curva 5 y rápidamente se ha reincorporado al test, para situarse quinto antes de la pausa de mediodía.