Test MotoGP Tailandia 2026, en directo hoy: última hora de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

El Circuito Internacional de Chang en Tailandia acoge hoy sábado 21 de febrero la primera jornada de test MotoGP de pretemporada con la última hora de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, entre otros.
MARTÍN VA A MÁS
Jorge Martín, que fue baja en los primeros test de Sepang tras someterse a dos nuevas operaciones en la muñeca y la clavícula, ha protagonizado una esperanzadora reaparición y ha terminado en el top cinco matinal, llegando a liderar la sesión con la Aprilia
DOBLE SUSTO DE MARC MÁRQUEZ
Esta mañana ha resultado muy accidentada para el campeón Marc Márquez, que se ha ido al suelo en dos ocasiones. La primera, en su segunda vuelta lanzada con la Ducati y sin consecuencias físicas. Ha vuelto a caerse poco después en la curva 5 y rápidamente se ha reincorporado al test, para situarse quinto antes de la pausa de mediodía.
SOLO TRES PILOTOS
De momento, solo tres pilotos han rodado en el circuito Chang internacional de Buriram: Raúl Fernández es el más rápido (1:30.451), seguido de Fabio Quartararo (1:30.864) y el probador de Diucati Michele Pirro (1:32.610)
QUARTARARO, A PISTA
Sale Fabio Quartararo con la Yamaha oficial y en su cuarta vuelta rápida (1:30.864) se queda a cuatro décimas del tiempo de Raúl Fernández
RAÚL, FUERTE
Raúl Fernández, con la Aprilia del Trackhouse ha marcado la primera referencia de la tarde con un crono de 1:30.664 que posteriormente ha bajado a 1:30.451
ALDEGUER, AUSENTE
La única baja de estos test de pretemporada es la de Fermín Aldeguer, que se sigue recuperando de su fractura de fémur entrenando. El murciano del equipo Gresini también se perderá la primera carrera
BAGNAIA MANDA POR LA MAÑANA
En la tanda matinal del test, que ha comenzado a las 4:00 (hora española) el italiano Pecco Bagnaia se ha situado al frente con un 1:29.678, seguido de Jorge Martín, Luca Marini, los hermanos Ález y Marc Márquez en el top cinco.
ARRANCAMOS
Buenos días. Comenzamos la narración en directo de los test de MotoGP en el circuito de Buriram (Tailandia). Tras una primera sesión matinal, los pilotos han parado para almorzar y han vuelto a pista para la tanda vespertina
