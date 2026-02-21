Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MOTOGP

Test MotoGP Tailandia 2026, en directo hoy: última hora de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, en vivo

Te contamos dónde ver los test de MotoGP hoy en directo y online por televisión desde España

Marc Márquez, en acción durante los test de MotoGP

Marc Márquez, en acción durante los test de MotoGP / EFE

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Barcelona

El Circuito Internacional de Chang en Tailandia acoge hoy sábado 21 de febrero la primera jornada de test MotoGP de pretemporada con la última hora de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta, entre otros.

