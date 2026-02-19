Test de MotoGP 2026 en Buriram: horarios y dónde ver a los Márquez, Acosta y Martín en la pretemporada

MotoGP aterriza este fin de semana (20-21 de febrero) en el trazado tailandés de Buriram. La categoría reina del motociclismo afronta los últimos test antes del inicio de temporada, programado en el mismo trazado para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo. Será la última oportunidad de los equipos de la parrilla de ultimar todos los destalles en las nuevas motos que han estado desarrollando a lo largo del invierno.

La acción en pista arrancará a las 10 de la mañana en horario local (sobre las cuatro de la mañana en España). La sesión matutina durará 3 horas, hasta las 13:00h de la tarde (sobre las siete de la mañana en nuestro país). Tras esta primera toma de contacto, el cronómetro se parará por 20 minutos para que equipos y pilotos tengan una breve pausa para comer, y posteriormente llegará la segunda sesión del día: de 13:20h a 18.00h, es decir, de 4 horas y 40 minutos (en España, de 07:20 a 12:00). Significa, por lo tanto, que serán horarios algo más plácidos que los de los anteriores test en Sepang.

En cuanto a los pilotos y los equipos, serán los últimos test de pretemporada con el actual reglamento, que cambiará a partir del año 2026. Una de las mayores incógnitas es cómo aterrizará Marc Márquez tras un invierno de mucho trabajo para recuperarse de la lesión que sufrió en el hombro derecho el pasado mes de octubre, en Indonesia, tras proclamarse Campeón del Mundo de 2025 la semana anterior en Japón. El catalán admitió haberse sentido bien durante los primeros test en Sepang, pero se mostró cauto a la hora de sacar conclusiones.

Otra de las incógnitas será ver en qué punto se encuentran el resto de constructoras. Aprilia, KTM y Honda dieron un paso hacia adelante el pasado curso, tratando de recortar terreno al dominio absoluto de Ducati en las anteriores temporadas. La categoría recuperará a dos lesionados, Jorge Martín (Aprilia Racing) y Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha). No estará presente Fermín Aldeguer (Gresini Racing), que aún se encuentra recuperándose tras una fractura en la diáfasis del fémur izquierdo.

En los anteriores ensayos, Àlex Márquez se llevó el mejor registro, por lo que aterriza como referencia. El piloto del Gresini Racing compite este curso con una Ducati 'pata negra', la Desmosedici GP26, y ya metió miedo en la última jornada en Malasia, marcando un registro de 01:56.402. Repitió patrón de un año atrás, cuando se marchó de allí con un 1:56.493.

Horarios de los test de MotoGP 2026 en Buriram

Sábado 20 de febrero: de 04:00 a 07:00 y de 07:20 a 12:00 horas (CET)

de 04:00 a 07:00 y de 07:20 a 12:00 horas (CET) Domingo 21 de febrero: de 04:00 a 07:00 y de 07:20 a 12:00 horas (CET)

Dónde ver los test de MotoGP 2026 en Buriram, en directo

A pesar de la expectación que generan los últimos test oficiales de la pretemporada, solo se podrán seguir en directo a través del 'Timing Pass' que ofrece MotoGP. Se trata de un servicio para poder ver los cronos en directo, sin señal de televisión, que cuesta 17,99 euros por temporada.

En España, DAZN ofrece un resumen de media hora de duración el sábado y el domingo sobre las 20:30 horas. Se podrán ver las mejores imágenes y los tiempos marcados por los pilotos, así como declaraciones de los protagonistas y valoraciones con expertos.