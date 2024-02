Test MotoGP 2024 de Malasia: a qué hora y dónde ver

La pretemporada de Moto GP arranca en Malasia, en el circuito de Sepang. Los amantes de MotoGP ya han podido disfrutar con el "shakedown".

Uno de los protagonistas de la jornada será Marc Márquez, que será su segunda vez con la Dukati. Se pudo ver a los probadores, al novato Pedro Acosta, y en las dos últimas jornadas, a los pilotos titulares de Honda y Yamaha.

Horarios de los test de Sepang:

Serán tres jornadas de pruebas:

Martes 6 de febrero: De 03:00 a 11:00 (hora española peninsular)

Miércoles 7 de febrero: De 03:00 a 11:00 (hora española peninsular)

Jueves 8 de febrero: De 03:00 a 11:00 (hora española peninsular)

Dónde ver los test

No hay posibilidad de ver los test en directo por televisión. DAZN no emitirá los entrenamientos en directo, pero se podrá ver un programa diario en formato resumen de estos. El programa se colgará en la plataforma al final del día. Los tiempos de los test se podrán seguir en directo a través de la web de MotoGP. Al acabar la jornada se emitirá un programa resumido de lo acontecido. No será gratuito para cualquier usuario, se necesita tener el "videopass" para poder disfrutar del contenido.