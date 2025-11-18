Los test de Cheste cierran el curso de MotoGP con dominio de las Aprilia

Se acabó la temporada para los pilotos de MotoGP. Después de un intenso fin de semana en Valencia, este martes el Circuito Ricardo Tormo fue el escenario de los últimos test del curso, con los pilotos probando los últimos detalles y los próximos rookies en pista: Diogo Moreira y Toprak Razgatgliou, con unos 2.000 aficionados asistiendo a la sesión.

También estuvieron en el test Nicolò Bulega, sustituyendo a Marc Márquez, y Celestino Vietti en la moto de Franco Morbidelli, que se lesionó en su caída tras la vuelta de reconocimiento en la carrera del domingo.

Jorge Martín, ya con el 89 en su carenado sustituyendo al 1 que le acreditaba como campeón de 2024, también aprovechó los test para acumular kilómetros con una Aprilia que apenas ha podido probar esta campaña por culpa de sus lesiones. Su compañero, Marco Bezzecchi, mantuvo su dominio de los últimos meses y fue uno de los más rápidos de la jornada, quedando a 0,02 de Raúl Fernández, quien fue el más rápido con un 1:29.373, lejos del tiempo de la pole del sábado (01:28.809).

Más allá de los tiempos, Aprilia presentó una novedad en su carenado, un nuevo colín para mejorar la aerodinámica de la moto. Cada piloto utilizó uno distinto, Martín uno más clásico, y Marco uno más redondeado con un deflector amplio justo delante del colín.

Cambio de planes

La jornada comenzó con unos planes muy distintos a los previstos. La lluvia que cayó en las horas previas había dejado muy mojado el asfalto y muy pocos se decidieron a salir a rodar. Tan solo Maverick Viñales y Jack Miller se decidieron por salir a pista pero en seguida volvieron a sus carajes sin marcar ningún crono.

Pese al sol y el buen tiempo que reinaba en Cheste, las condiciones en pista no eran óptimas y la organización decidió cambiar el parón para comer y hacer de un tirón las siete horas de test. Finalmente huboo una bandera roja aunque el tiempo siguió corriendo mientras los comisarios secaban algunas partes de la pista para dar paso a la actividad. Al final, organización y equipos acordaron acabar a las 17.30 en lugar de a las 17.00.

Toprak aprovechó uno de los momentos de descanso para ganarse a sus mecánicos. El turco invitó a todos a baklava, el tradicional dulce árabe.

En Ducati también hicieron pruebas con la aerodinámica, montando un carenado distinto en las motos de Pecco Bagnaia y Àlex Márquez. El italiano, además, lució una decoración especial en tonos plateados que recuerdan a los de la moto que ganó las 200 millas de Imola en 1972. El #63 montó una moto con una configuración más similar a la de 2024, después de un año complicado con la de 2025.

Junto a él, Fabio DiGiannantonio y Àlex Márquez probaron también la nueva moto de la casa de Bolonia. De los tres, fue el de Cervera el que firmó el mejor tiempo del día, tercero, como mejor Ducati. Àlex, que se estrenaba como piloto de fábrica, dispuso de dos motos, una con la configuración de este año y otra con algunas novedades en la aerodinámica. Celestino Vietti, por su parte, realizó 24 vueltas con la VR46. "Seguramente es el mejor día de mi vida", dijo el italiano que dio por finalizada su sesión media hora antes.

En Honda probaron con diferentes chasis que dejaron "buenas sensaciones, lo que te da una cierta dirección durante en el invierno", tal y como afirmó Alberto Puig, director de Honda, a los micrófonos de DAZN.

KTM, con Pedro Acosta como líder, se concentro en probar la aerodinámica, con dos carenados diferentes, dos conceptos diferentes. Tras la sesión, el murciano dio por buenas las sensaciones, a la espera de decidir qué opción se tomará de cara al año que viene. Al de Mazarrón le gustaría de cara a 2026 una KTM "medio segundo más rápida y para eso necesita bastantes cosas".

También antes del final se bajó de la moto Raúl Fernández, visiblemente decepcionado por no haber podido probar nada nuevo. "Ha sido uno de los test más decepcionantes", afirmó el madrileño, que fue el más rápido de la sesión. El del TrackHouse se bajó de la moto a falta de media hora para el final, lastrado por sus molestias en el hombro.

Los últimos diez minutos sirvieron para realizar las pruebas de salida y dar por cerrada la temporada finalmente.