El tenso encuentro entre Marc Márquez y Valentino Rossi en Austria

No parece que haya cambiado mucho la relación entre Marc Márquez y Valentino Rossi estos últimos tiempos. La rivalidad que ambos mantuvieron en su momento sigue intacta en la actualidad, siendo buena muestra de ello el tenso encuentro entre las dos leyendas del motociclismo en el pitlane del Red Bull Ring durante el GP de Austria.

El Mundial de MotoGP regresó este fin de semana tras el parón veraniego. Austria abría las puertas del Red Bull Ring para la disputa del decimotercero Gran Premio de la temporada, donde Marc Márquez está demostrando por enésima vez que no tiene rival en la categoría reina en la actualidad.

La enésima exhibición

El piloto de Cervera, como era de esperar, venció en la Sprint de este sábado en Austria. A pesar de a salir desde la cuarta plaza por culpa de una caída cuando buscaba la ‘pole position’ a media mañana, Marc realizó una nueva exhibición al manillar de su Ducati para lograr la 12ª victorias en las 13 carreras al ‘sprint’ que se han disputado esta temporada.

Marc Márquez, en Austria / FILIP SINGER / EFE

La jornada de este sábado en el Red Bull Ring tuvo de todo, aunque sobre todo fue el escenario de uno de los encuentros más esperados para todos los aficionados a la categoría reina. Valentino Rossi, que tiene a VR46, su equipo, compitiendo en MotoGP, estuvo presente en el trazado austríaco para ver de cerca la evolución de su escudería... y la enésima victoria de Marc Márquez esta temporada.

El tenso momento entre dos leyendas

No es un secreto que la relación entre ambos es tensa como pocas desde que ambas leyendas rompiesen lazos hace prácticamente una década. El imborrable momento donde el italiano tiró al catalán de la moto en Malasia o los múltiples encontronazos posteriores en rueda de prensa solamente hicieron que acentuar la distancia entre ambos, que pasó de las pistas al terreno personal en un tiempo récord.

Este sábado, ambos pilotos demostraron que esas rencillas siguen estando presentes. Marc Márquez iba dirección a la parrilla cuando se cruzó con Valentino Rossi. Las cámaras de DAZN captaron el momento que se saldó con un paso firme de ambos pilotos sin siquiera llegar a cruzar miradas. La sonrisa posterior del italiano a cámara terminó de rematar una escena de la que muchos llevan horas hablando.

Márquez, por su parte, reconoció en declaraciones recogidas por 'AS' en Austria que no había visto al italiano: "No lo he visto, lo prometo. Iba centrado en lo mío y seguramente iba mirando al suelo y centrado en lo mío. Sí que lo he visto alguna vez rodando, cuando él estaba por el vial, porque con la gorra amarilla se le ve rápido cuando entras a boxes y eso, pero también es un placer para los aficionados y para el motociclismo que Valentino esté en el circuito y esté defendiendo los colores de su equipo”, explicó.