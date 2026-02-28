Tardozzi, 'jefazo' de Ducati, estalla tras la sanción a Márquez: "No le toca, es injusto"

La primera carrera al Sprint del curso 2026 fue tan emocionante como polémica. Tras una intensa batalla entre dos de los pilotos más destacados de la parrilla, Marc Márquez y Pedro Acosta, un toque entre ambos desataba la polémica y provocaba el primer terremoto del curso, poniendo en el foco la actuación del panel de comisarios, el órgano encargado de sancionar a los pilotos por su comportamiento en pista. El '93' recibió una sanción que no gustó a Ducati y que ha hecho enfurecer a uno de los 'jefazos' del equipo de Borgo Panigale.

Acosta y Márquez se pasaron y se repasaron durante los giros finales. Hasta hubo susto para el '93' a dos vueltas para el final, pero a falta de un giro, Marc entró por el interior en la curva 12, provocando que el '37' se saliese de pista. Una acción que terminó en sanción para el catalán tras ser investigado por el panel de comisarios. Simon Crafar y su equipo informaron que Marc Márquez debía ceder una posición a Acosta, y así lo hizo el catalán a escasos metros de entrar en meta, tras ser avisado en la última curva.

Pese a todo, el '93' se bajó de la moto y asumió la sanción. "Evidentemente, aunque tenga experiencia y 33 años, soy competititvo. El ramalazo de revolverse no lo perdemos", decía ante los micrófonos de DAZN. "Hay que adaptarse a las nuevas reglas, están un poco más tiquismiquis, pero nos adaptamos", sentenciaba el catalán.

Y de la misma manera que el catalán no se sintió conforme, tampoco lo hizo Davide Tardozzi, 'Team Mánager' del Ducati Lenovo. El jefe del box del mayor de los Márquez se mostró enfadado por la decisión. "Marc no ha tocado a Pedro, no se ha ido fuera de pista. Creo que es injusto. Estoy seguro de que Acosta haría lo mismo", expresaba visiblemente indignado el magnate de Borgo Panigale.

La reflexión de Acosta

Pero más allá del enfado en el box de Ducati, hubo otro piloto que no se mostró conforme. Y se trata nada más y nada menos que el lado opuesto del 'conflicto', Pedro Acosta. El 'Tiburón de Mazarrón' no se mostró tan feliz como debería haberlo hecho tras lograr su primera victoria al Sprint. “No sé, viendo este final, viendo cómo he ganado la carrera, tal vez hubiese querido acabar segundo, así que ojalá mañana pueda ganar una carrera de verdad”, comentó el piloto de KTM.

La sanción también ha generado polémica en redes sociales, puesto que muchos seguidores consideraron que la maniobra del '93' no era sancionable y que, de esta manera, no se favorece al espectáculo. No obstante, la batalla entre ambos pilotos españoles anticipa lo que puede terminar siendo el próximo curso, cuando se espera que ambos compartan box en el Ducati Lenovo... eso sí, a falta aún de confirmación oficial.