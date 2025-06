Tardozzi intenta acercar a Márquez y Valentino: “Me gustaría que se dieran la mano”

Los trazados se mantienen como un territorio hostil para Marc Márquez tras su intensa rivalidad con Valentino Rossi en el pasado. A pesar de que el italiano ya no siga en la parrilla de MotoGP, prosigue arrastrando a grandes cantidades de aficionados hasta las gradas en los circuitos italianos. Tras la victoria de Márquez en Mugello, el piloto español recibió abucheos durante la celebración del podio. Davide Tardozzi, team manager de Ducati, intento reducir los abucheos contra el '93' aclarando que ahora era parte del equipo italiano.

En el momento exacto de los abucheos, Tardozzi se plantó frente a la grada para frenar la situación: "Callaos por dios, que va de rojo" exclamó el italiano frente a la grada principal del trazado italiano. La frase iba acompañada de sus gestos, señaló con intensidad la camiseta roja del equipo oficial de Ducati.

Los gestos antideportivos

El auge de la rivalidad entre ambos se remonta a la temporada de 2015, hace más de una década. Al acabar el Gran Premio, Tardozzi explicó a 'Sky Sport' lo ocurrido entre los aficionados y el actual líder del campeonato: "Creo que la antideportividad ya no se justifica si se relaciona con los sucesos de hace 10 años. Ha llegado el momento de pasar página y mirar hacia adelante, especialmente por Marc y Valentino, y de transmitir mensajes positivos" aclaró el italiano.

"Ayer (sábado), Marc hizo una carrera excepcional. Agradecí mucho a quienes gritaron 'Pecco Pecco' bajo el podio, a pesar de no haber ganado, pero aun así Bagnaia hizo una buena carrera y terminó tercero" añadió Tardozzi. Al igual que resaltó el apoyo a 'Pecco', también reclamó los abucheos a Márquez: "Si no te gusta Marc, simplemente no aplaudas, pero en mi opinión, los silbidos son absolutamente antideportivos" las declaraciones del team manager de Ducati estuvieron recogidas por 'Motorsport.com'.

La temporada 2015

"No quiero volver al episodio de hace 10 años, de quién fue la culpa; para mí es 50/50, pero después de todo este tiempo dos supercampeones como Vale y Marc deberían mirar hacia adelante y me gustaría que se dieran la mano, ya que el pasado no se puede cambiar" concluyó Tardozzi.