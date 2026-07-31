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Tailandia repetirá como Gran Premio inaugural del Mundial de MotoGP en 2027

Buriram acogerá el inicio de la 79ª edición del campeonato, que comenzará bajo un nuevo reglamento técnico

Marc Márquez y Pedro Acosta en Buriram esta temporada

Marc Márquez y Pedro Acosta en Buriram esta temporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Cristina Moreno

Cristina Moreno

El Circuito de Buriram acogerá por tercer año consecutivo el estreno del Mundial de MotoGP. Tal y como informó la organización, el Gran Premio de Tailandia abrirá la que será la 79 edición del campeonato del 5 al 7 de marzo de 2027.

La cita marcará así el inicio de la nueva era de MotoGP con la entrada en vigor del cambio de reglamentación que se extenderá desde 2027 hasta 2031 y que entre otras cosas pondrá sobre la pista para la categoría reina motos de 850 c.c. y relegará a las actuales de 1.000 c.c.

"Acoger la prueba inaugural de MotoGP por tercer año consecutivo es una muestra de la excelente colaboración que hemos construido en Tailandia y de la increíble pasión de sus aficionados", afirmó Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group en declaraciones ofrecidas por los medios oficiales del campeonato.

BEZZECCHI Marco (ita), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, podium, portrait with ACOSTA Pedro (spa), Red Bull KTM Factory Racing, KTM RC16 and FERNANDEZ Raúl (spa), Trackhouse MotoGP Team, Aprilia RS-GP26 during the 2026 MotoGP PT Grand Prix of Thailand on the Chang International Circuit from February 27th, to March 1st, in Buriram, Thailand - Photo Studio Milagro / DPPI AFP7 01/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Podio del Gran Premio de Tailandia 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Buriram ha ofrecido de forma constante uno de los mejores eventos de nuestro calendario, lo que la convierte en el escenario perfecto para inaugurar la nueva era técnica de MotoGP. La primera carrera bajo el reglamento de 2027 marcará el inicio de un apasionante nuevo capítulo para nuestro deporte, y estamos encantados de comenzar ese viaje en Tailandia", zanjó el español.

Buriram se ha consolidado en los últimos como uno de los destinos más destacados del calendario de MotoGP con un éxito de público en cada cita. Como muestra, el italiano Marco Bezzecchi logró la victoria para Aprilia en el inicio de 2026 ante un récord de 228.228 aficionados esta temporada.

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El trazado tailandés relegó a Qatar en la temporada 2025 como prueba inagural del Campeonato. La cita qatarí había alzado el telón del Mundial de forma ininterrumpida desde 2007.

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