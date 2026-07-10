MOTOGP
Susto para líder Máximo Quiles, que tendrá que pasar por la Q1 Moto3
Quiles pasará por la Q1 tras una caída al inicio de la Práctica de Moto3 en Sachesenring. Pratama ha sido el más rápido, seguido de Joel Esteban y Eddie O'Shea
El líder del Mundial en la categoría de Moto3, Máximo Quiles, tendrá que pasar este sábado por la criba de la Q1, después de protagonizar una aparatosa caída en la Practice del GP de Alemania que le ha dejado sin tiempo de clasificación.
También sin billete directo a Q2 está David Almansa, mientras que los 14 pilotos que sí lo han conseguido están encabazados por Pratama, el más rápido, con un registro de 1:25.848 a un segundo del récord de la pista, Joel Esteban, O’Shea, Ríos, Carpe, Morelli, Danish, Buchanan, Bertelle, Yamanaka, Uriarte, Ogden, Kelso y Salmela.
Quiles se accidentó al principio de la sesión, en la curva 7, destrozando su moto, por lo que no ha podido volver a pista. El piloto de Aspar ha pasado por la clínica del circuito aunque se encuentra bien y se espera que pueda seguir adelante en el gran premio.
Es la cuarta caída del año para Quiles, líder de la general, que dispone de una renta de 90 puntos de ventaja sobre el segundo, Álvaro Carpe, que ha dominado los libres y matinales y ha cerrado el viernes en el top cinco.
GP de Alemania. Practice Moto3:
1 Veda Pratama (Honda) 1:25.84
2 Joel Esteban (KTM) a 0.008
3 Eddie O'Shea (Honda) a 0.035
4 Jesus Rios (Honda) a 0.056
5 Alvaro Carpe (KTM) a 0.119
6 Marco Morelli (KTM) a 0.125
7 Hakim Danish (KTM) a 0.127
8 Cormac Buchanan (KTM) a 0.166
9 Matteo Bertelle (KTM) a 0.215
10 Ryusei Yamanaka (KTM) a 0.257
11 Brian Uriarte (KTM) a 0.262
12 Scott Ogden (KTM) a 0.283
13 Joel Kelso (Honda) a 0.292
14 Rico Salmela (KTM) a 0.372
15 Casey O'Gorman (Honda) a 0.406
16 Marcos Uriarte (KTM) a 0.408
17 Adrian Fernandez (Honda) a 0.418
18 Valentin Perrone (KTM) a 0.424
19 Adrian Cruces (KTM) a 0.466
20 Nicola Carraro (Honda) a 0.777
21 Guido Pini (Honda) a 0.906
22 Leo Rammerstorfer (Honda) a 1.316
23 Eduardo Gutierrez (KTM) a 3.204
No clasificados
David ALMANSA (KTM)
Maximo QUILES (KTM)
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