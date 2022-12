Sunderland: "Estos once kilómetros no van a tener un gran impacto"

El vigente campeón del Dakar en motos, Sam Sunderland (GasGas), ha iniciado su defensa del título con una décima posición, a 13" del ganador Toby Price "Es emocionante tomar la salida del Dakar con el número 1 en la moto, así que me he tenido que calmar un poco para abordar el recorrido" ha reconocido

El vigente campeón del Dakar en motos, Sam Sunderland (GasGas), ha iniciado su defensa del título con una décima posición en la prólogo (08:35), a 13 segundos del ganador, el australiano Toby Price (KTM), pero ha restado importancia a la primera jornada, en la que ha reconocido que ha optado por mantener la calma.

“Ha ido bien, pero no era tan fácil. Es emocionante tomar la salida del Dakar con el número 1 en la moto, así que me he tenido que calmar un poco para abordar el recorrido", ha señalado el piloto británico tras completar los primeros kilómetros de la edición de 2023, la 45ª en la historia del rally.

Sunderland, doble vencedor del Dakar (2017 y 2022), le ha restado trascendencia a los resultados porque quedan "catorce etapas de caos" y considera que "estos 11 kilómetros no van a tener un gran impacto en el rally con todo lo que nos espera en adelante".